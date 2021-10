Emanuel Aguilar llega a San Nicolás para defender la primera ubicación

La temporada 2021 del Superbike Argentino ingresa a la recta final. Este fin de semana se disputará la quinta, penúltima, fecha del campeonato en San Nicolás con la presencia del correntino Emanuel Aguilar, que buscará defender la primera ubicación en la categoría Súper Sport 600.

El “Gran Premio San Nicolás de los Arroyos” se correrá este domingo en el autódromo bonaerense, pero la actividad comenzará hoy con las primeras dos tandas de entrenamientos para todas las categorías.

Disputadas cuatro carreras, Aguilar lidera el certamen con 48 puntos, pero lo siguen de cerca el chaqueño Sebastián Salom con 45 y el cordobés Santiago Frasca con 44.

Para concluir el certamen quedan dos fechas (quinta y sexta) donde se pondrán 30 puntos en juego, por lo tanto la definición está abierta y por eso la competencia en San Nicolás es fundamental.

Aguilar estuvo el miércoles probando su Yamaha 600 en Concordia buscando una mejor puesta a punto de carrera a la final del domingo.

La última presentación de la categoría fue en el autódromo sanjuanino de Villicum, donde terminó en el cuarto lugar. “No conocía el circuito y eso nos complicó un poco. No hay mucho tiempo para poner a punto la moto y por eso renegamos un poco”, reconoció el correntino.

El ritmo de carrera de la “Correntina”, como el propio piloto bautizó a su moto, no fue el ideal. “Después de la segunda vuelta no pude aguantar el ritmo de los líderes, así que me dediqué a continuar la carrera y ver la bandera a cuadros. Buscamos sumar puntos para el torneo”, manifestó en declaraciones a “Carburando”.

A lo largo del fin de semana, en suelo sanjuanino, “fuimos encontrando algunas cositas que vamos a tratar de volcarlas para el próximo entrenamiento antes de San Nicolás”, relató Nicolás Góngora, ingeniero del SRS-NIG Team, equipo que prepara la Yamaha 600 que conduce Aguilar.

La divisional Súper Sport 600 tendrá hoy su primera tanda de entrenamiento a las 13.55, mientras que la segunda está prevista para las 15.35, y la tercera será mañana a partir de las 11.40.

La intención del piloto correntino y su equipo es aprovechar al máximo todos los giros disponibles en la búsqueda del mejor ritmo de competencia.

La clasificación está pautada para mañana a las 17.20, mientras que la final será el domingo 24 a las 14.40.