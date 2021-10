Un libro transformado en mapa, que guió una expedición transformada en libro  

“Los Villagra me espejaron mucho. El padre era carpintero, como mi padre (sonríe), y la pobreza de ellos es la misma que a mí me acompañó hasta hace…(piensa unos segundos), hasta hace dos días”. Eduardo Ledesma es periodista y hace algunos años eligió trasladar a la literatura su fascinación por los relatos, tanto que el viernes por la noche presentó su tercer libro “Viaje al País del agua. Esteros del Iberá”, y lo hizo en un acto milimétricamente planificado, que seguramente marcará un antes y un después en su carrera.

Contar una historia y convertirla en un verdadero viaje multidimensional no es cosa fácil, exige la curiosidad y el asombro de un niño, la sensibilidad y empatía de quien se sabe uno con el mundo, la precisión de un cirujano y la magia de un alquimista que trasmuta imágenes en palabras y al mismo tiempo palabras en imágenes. Sin dudas (y a riesgo de que suene místico) Eduardo Ledesma está en la lista de los que fueron bendecidos con ese don.

Da igual si se trata de una carrera de niños en bicicletas o un viaje a lugares misteriosos, las crónicas de este periodista nacido en la localidad correntina de Saladas, seducen al lector más exigente pero también a ese que sin querer agarró un libro porque alguien le aconsejó “deberías leer algo alguna vez”.

Ledesma es puntilloso y perfeccionista y eso quedó claro el viernes durante la presentación de “Viaje al país del Agua”, un libro gestado y nacido en pandemia, “hacer eso es una locura”, consideró el periodista, docente e investigador santiagueño Ernesto Picco que tuvo a su cargo el hilo conductor de la velada. El acto realizado en el imponente auditorio Julián Zini del nuevo Banco de Corrientes fue impecable, y la asistencia superó ampliamente las expectativas del escritor que emocionado y, cual estrella de rock, cerró el encuentro con una selfie con el público.

El libro

“Viaje al país del Agua” es el resultado de un viaje real inspirado en un viaje anterior (uno realizado en 1966 por Rodolfo Walsh). Aquel viaje también se había convertido en libro y es el libro que Ledesma transformó (sin que sus autores lo planificaran), en un mapa que guio el recorrido del periodista saladeño a lo profundo de los Esteros.

“El hecho de hacer el viaje con el texto de Walsh viene a raíz de la presentación del otro libro, un libro de Cristina Iglesias que lo presentamos en la Universidad, y que reúne la obra de Walsh y la de Roberto Art. Ahí aparece la crónica y la patada de Cristina Iglesias que dijo “estos dos tipos no tiene herederos”, y efectivamente es difícil ser sus herederos porque ambos son maestros. Pero en ese momento es como que me quedó picando eso, no para ser heredero claramente pero sí para recorrer esos lugares varias décadas más tarde”, contó Ledesma e inició así un conversatorio en el que se alternaron preguntas de Picco y de la periodista Gabriela Visaro que también acompañó la presentación desde el escenario.

Así como el libro que había sido escrito en los años ’60 fue un mapa a los ojos de Ledesma, el libro escrito en el 2021 incluye (a modo de plus) un mapa real de la zona donde transcurren los relatos de este Viaje al país del Agua.