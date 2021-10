Charly BA: festejo de cumpleaños con un gran show de Fito en el Colón

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires celebró el cumpleaños de Charly García con un recital gratuito a cargo de Fito Páez junto con una orquesta de músicos en el teatro Colón.

El concierto fue el cierre de la iniciativa Charly BA, un mes de actividades y shows para festejar el cumpleaños del emblemático Charly García, y tuvo proyección en vivo por las pantallas del anfiteatro de Parque Centenario y la plaza Houssay. También fue transmitido vía streaming a través de Vivamos Cultura y por el canal de YouTube y Facebook del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que toda la ciudad pudiera ser parte.

Durante una hora y media, la sala principal del teatro Colón fue testigo de un show único en el que Fito Páez recorrió los temas más icónicos de la carrera de Charly, en homenaje por su cumpleaños número 70. Las entradas para asistir al concierto se podían adquirir a través de Boti, el canal de WhatsApp del Gobierno de la Ciudad, que recibió más de un millón de consultas en la primera hora. Los temas interpretados por el artista rosarino fueron Instituciones, Rock and roll, Confesiones de invierno, Yendo de la cama al living, Cinema verité, No te dejes desanimar, El fantasma de Canterville, Peperina, Desarma y sangra, No soy un extraño, Viernes 3 AM, Cerca de la revolución, Pecado mortal, Los dinosaurios, No se va a llamar mi amor, Cuando ya me empiece a quedar solo, Estación, Canción para mi muerte, I am not in love, Demoliendo hoteles.

“Hace un mes que venimos celebrando a Charly con diferentes iniciativas y este show en el teatro Colón lo pensamos entre todos. Escuchar las canciones de Charly atravesados por Fito y con una orquesta de 50 músicos es algo que no había sucedido antes. Fue una noche histórica.

Charly está en nuestra memoria emotiva y es un orgullo que la Ciudad lo pueda homenajear. Fue furor, por eso, también tuvimos pantallas en el anfiteatro de Parque Centenario, donde hubo más de 1600 personas compartiéndolo en vivo, y en plaza Houssay, otras 1000. Y más de 100.000 personas siguieron el recital a través de las redes sociales de Gobierno y por la web Vivamos Cultura”, contó el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

Sobre Charly BA

Charly BA es una iniciativa lanzada a principios de octubre para homenajear a un ícono de la música argentina en el mes de su cumpleaños número 70. Contó con una charla de literatura donde escritores recorrieron la vida del artista a través de sus obras en el Parque de la Estación, una muestra fotográfica en el Planetario y otra en el teatro San Martín -acompañadas de conciertos de inauguración de las exhibiciones, donde músicos como Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Fabián “Zorrito” Quintiero, Benito Cerati y Celeste Carballo, entre otros, interpretaron los hits de García- a cargo de reconocidos fotógraficos que plasmaron imágenes del artista en distintos momentos de su carrera, y diferentes convocatorias que invitaron a la Ciudad a disfrutar de un mes a puro Charly García.