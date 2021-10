Boudou, por el FMI: “No podés ir al almacén con el manual del almacenero”

El exministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, volvió a manifestar este domingo sus críticas respecto a la manera en que Martín Guzmán está llevando adelante la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Nacional, y recomendó mostrar una mayor dureza ante el organismo de crédito.

“Yo creo que hay que hacer una negociación muy dura donde quede en claro que lo que hizo el Fondo es ilegítimo e ilegal. Porque por algo el Presidente de la Nación hizo una denuncia penal”, dijo Boudou durante una entrevista con Radio 10.

El exministro señaló que el FMI “violó sus propios estatutos en el monto y la forma en el préstamo que le dio a Argentina”, que según él “fue un préstamo de campaña” que se le otorgó al expresidente Mauricio Macri. “Le dieron un préstamo a un partido pero lo van a pagar todas y todos los argentinos”, añadió.

“No se puede negociar esto como si nada hubiera pasado. Por eso es muy importante la actitud política de Alberto Fernández de explicar esta situación en el mundo”, indicó.

“A mi me da la sensación que Guzmán no tiene la misma voluntad que Alberto Fernández. Ya lo decía (Arturo) Jauretche: vos no podés ir a comprar al almacén con el manual del almacenero”, sintetizó Boudou.

El exvicepresidente de la Nación subrayó que la negociación requiere de una “solución política”, y pidió que si hay un acuerdo sea por fuera del “marco de lo que es la habitualidad del funcionamiento del fondo monetario”.

(AG)