La Corte dejó abierta la puerta para que los arrepentidos en “Cuadernos” eviten el juicio

La Corte Suprema de Justicia dejó abierta la puerta para que puedan esquivar el juicio oral los empresarios acusados en el marco de la causa de los “Cuadernos”, en donde la vicepresidenta Cristina Kirchner está procesada como jefa de una asociación ilícita, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Eso no implica que el escenario les permita “zafar” de una condena, pero sí podrían acordar con la fiscalía un juicio abreviado y una pena menor. El escenario es especialmente interesante para los “arrepentidos”. Si la jugada prospera, los hombres de negocios incluso podrían evitar tener que declarar en un debate oral en donde se debata la suerte de los otros acusados que eligieron sentarse en el banquillo. Lo mismo podría correr para Oscar Centeno, el chofer que escribió los cuadernos y que hoy vive como testigo protegido.

No se trata de un fallo que la Corte Suprema haya dictado sobre el expediente “Cuadernos”, que nació en 2018 con las anotaciones de Centeno y creció en manos del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, con una seguidilla de ex funcionarios y empresarios que se arrepentían y confesaban el pago de coimas cuando la cárcel parecía una certeza. Tampoco de un escenario que ya esté planteado en esa investigación en una etapa inicial ante el Tribunal Oral Federal 7, donde todavía no se ha ordenado ni siquiera la prueba y donde esta semana la vicepresidenta fracasó en su intento de apartar a uno de los jueces por temor a parcialidad.

Sin embargo, el caso que estaba en estudio del cuarto piso del Palacio de Tribunales sí había quedado en el “radar” del mundo judicial -y sobre todo de la Procuración General- por el peso que tienen los juicios abreviados. Y era seguido con atención por sectores de la política por el “efecto dominó” que cualquier decisión podía acarrear en causas de corrupción.Ahora, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte se pronunció el último jueves en el marco de un caso de estafas que tiene como protagonista “el Bernie Madoff argentino”, Eugenio Curatola, un financista condenado por liderar una asociación ilícita que defraudó a al menos 400 inversores entre 2001 y 2005 por más de 90 millones de dólares.

(AG)