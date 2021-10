Premio internacional para un cirujano correntino

Un correntino recibido como médico cirujano en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), recibió el premio “Pi Alpha Alpha Master’s Student Manuscript” al mejor manuscrito de políticas públicas del año 2021, en la categoría de Maestría, otorgado por la Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration (Naspaa), que nuclea a más de 320 facultades de políticas públicas de todo el mundo.

Ángel Eugenio Benitez Collante, oriundo de la ciudad de Corrientes, fue premiado por su tesis de Maestría en la que compara los sistemas de salud de Brasil y Argentina, en ella resalta las ventajas de un sistema unificado de salud que llevó al país vecino a mejorar numerosos indicadores, y planteando si sería viable implementar un sistema unificado de atención médica para Argentina.

Además del premio, fue invitado a disertar en la Conferencia Anual de la Naspaa en Washington, invitado como panelista para contar su experiencia y opinar acerca del futuro de la educación de profesionales de políticas públicas.

“Es un reconocimiento muy importante, y más aún porque se otorga en una temática en la cual he decidido orientar mi formación y mi vocación como médico, que es aportar desde la política pública a lograr un mejor acceso igualitario a una atención sanitaria de calidad”, resaltó el joven.

Benitez Collante egresó como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Unne en el año 2003, se especializó en Corrientes y en Buenos Aires, y luego continuó su camino laboral y formativo en Europa y Estados Unidos, aunque continuó participando ocasionalmente en misiones de salud pública en Argentina.

Actualmente reside en París, Francia, donde trabaja en atención médica, en consultoría de salud, y continúa con el Doctorado en Salud Pública, “con la idea de terminar su formación doctoral, y luego regresar al país a aportar en el área de las políticas públicas para la salud”.

En diálogo con el Departamento de Comunicación Institucional del Rectorado de la Unne, se refirió al premio que recibirá en el marco del Congreso de la Naspaa que se realiza esta semana, la relevancia que implica en lo profesional y personal, y además se explayó sobre el camino recorrido en su formación disciplinar y su experiencia laboral, y su mirada sobre el sistema sanitario que necesita Argentina.

Distinción

La satisfacción por el reconocimiento a la investigación realizada en su Tesis de Maestría tuvo como corolario la reciente notificación de que su trabajo recibirá el premio “Pi Alpha Alpha Master’s Student Manuscript” al mejor manuscrito de políticas públicas del año 2021, en la categoría de Maestría, basado en la relevancia del tema, la originalidad e innovación, uso apropiado de la metodología, la claridad de expresión escrita y la la calidad académica.

Es la primera vez que un trabajo de Cornell University gana un reconocimiento de la Naspaa.

El premio será recibido en el marco de la Conferencia Anual 2021, que se realiza del 25 al 29 de octubre, congreso en el cual el médico correntino además disertará en el panel “Oportunidades de carrera en servicio público posteriores a la pandemia”.

Sobre el premio, Benitez Collante resaltó que “representa una gran satisfacción” porque confirma su decisión personal de abocarse al área de las políticas públicas y de buscar la mejor formación profesional como instancia necesaria para desempeñarse en el futuro en ese campo de acción”.