Volvió a golear Huracán Corrientes

Equipo. Los once que del Azulgrana que salieron a la cancha en el triunfo del domingo.

En el único partido disputado el fin de semana por el torneo Regional “Clausura” Senior, Huracán Corrientes volvió a imponerse por amplias cifras. Goleó en su estadio por 4 a 1 a Deportivo San Cosme en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del certamen.

El equipo azulgrana, que venía de vencer por 5 a 2 a Chaco For Ever, no tuvo mayores dificultades para imponer superioridad sobre el conjunto sancosmeño. Los goles de los capitalinos fueron convertidos por Enrique Caballero, Gabriel Mosevich, Rafael Delgado y Emanuel Rodríguez Del Pino, mientras que el descuento fue de Ibarra.

Los partidos entre Deportivo Policiales ante Chaco For Ever y Deportivo del Palmar frente a Águilas F. C. fueron suspendidos a raíz de la lluvia y deberán ser reprogramados en las próximas horas.

Huracán Corrientes se impuso de manera invicta en el torneo “Apertura” Regional, mientras que Policiales fue segundo.

El Regional clasificará a dos equipos para la instancia final, que otorgará a su vez una plaza al torneo de Primera División Nacional de Clubes Senior 2022.

Por el Nacional

En el anticipo por la tercera fecha del Grupo C del torneo de Primera División Nacional de Clubes Senior 2021, San Martín de Tucumán se anotó una festejada victoria en Santiago del Estero, al vencer 2 a 1 a Central Córdoba, que llegaba al enfrentamiento invicto.

La fecha, en la que tiene descanso Chaco For Ever, se completará el domingo cuando Huracán Corrientes reciba a Güemes de Santiago del Estero.

Cumplida parcialmente la tercera fecha, las posiciones del Grupo C quedaron de la siguiente manera: Central Córdoba (3 PJ) 6 puntos; Huracán Corrientes (1 PJ), Güemes (2 PJ) y San Martín (2 PJ) 3; For Ever (2 PJ) 0.