Villa pidió perdón y podría volver a ser tenido en cuenta por Battaglia

Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, admitió ayer que se equivocó cuando se ausentó en agosto pasado para viajar a Colombia -desde entonces no volvió a jugar por decisión del club- y todo indica que el DT Sebastián Battaglia lo tendría en cuenta de cara a las próximas jornadas de la Liga Profesional y a la semifinal por la Copa Argentina, el 3 de noviembre ante Argentinos Juniors.

Tanto Villa como Eduardo Salvio, recuperado de su operación de ligamentos cruzados, jugarán el viernes ante Gimnasia y Esgrima La Plata con el equipo de la reserva para sumar minutos. Y podrían ser convocados para el partido del sábado en la Bombonera ante el “Tripero”.

El colombiano pidió esta mañana hablar con los medios que cubren el entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza, en busca de destrabar una situación complicada para él, ya que hasta hoy no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico que encabeza Battaglia.

“Pido disculpas a los hinchas del club, y también lo hice con mis compañeros del plantel. Tomé una decisión equivocada y ahora quiero mirar hacia adelante y pensar en darle lo mejor al equipo cuando me requieran”, dijo Villa a los medios periodísticos.

En ese sentido, el jugador blanqueó que tuvo una charla con sus compañeros, a quienes no les había caído nada bien la actitud del colombiano.

Villa también se refirió a la chance que tuvo en seguir su carrera en el Brujas de Bélgica: "Espero que me entiendan, por ahí vi una oportunidad y sigo teniendo el sueño de jugar en Europa, voy a seguir trabajando día a día para salir de la mejor manera cuando me toque salir y dar una mejor imagen". Por último, expreso sus ganas de volver a jugar: “Extrañé estar en la cancha, compartir con mis compañeros, la verdad que tengo una muy buena relación, compartir el día a día con ellos, yo amo el fútbol y amo mi trabajo. Vengo trabajando muy bien y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien, cuando me toque jugar voy a representar muy bien los colores, como cuando llegué a Boca”, en 2018.

En cuanto al equipo para recibir al "Lobo" platense, la idea de Battaglia es poner mayoría de suplentes: Entre los convocados podrían estar el peruano Luis Advíncula y el colombiano Edwin Cardona, quienes practicaron con el resto del plantel ya repuestos de sus desgarros.

En tanto, Marcos Rojo y Juan Ramírez, lesionados, serán resguardados.