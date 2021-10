Apertura: juegan los Seniors

Dos partidos se jugarán hoy en el estadio José Antonio Romero Feris del barrio Berón de Astrada por la quinta fecha, última del torneo Regional “Apertura” clasificatorio a la Liga Nacional de Clubes Senior 2022.

Desde las 9.15 Deportivo Policiales enfrentará a Deportivo San Cosme, mientras que a partir de las 10.45 Huracán Corrientes recibirá a Deportivo Del Palmar.

El juego entre Águilas F. C. de Corrientes y Chaco For Ever se deberá reprogramar a raíz de que el conjunto chaqueño jugará hoy desde las 10 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha de la Liga Nacional de Clubes Senior 2021, grupo en el que también se encuentra Huracán Corrientes, que queda libre.

Las posiciones del Regional “Apertura” son encabezadas por Huracán Corrientes, con 10 puntos; seguido de Policiales con 8. For Ever que enhebró dos triunfos consecutivos reúne 6; y después se ubican Del Palmar con 4; Aguilas F. C. que reúne 3, y cierra Deportivo San Cosme con 1.