Duhalde: “Valdés es un distinto, hay que apoyarlo, puede manejar el timón”

El expresidente Eduardo Duhalde pasó por Corrientes para presentar su libro y lanzar una convocatoria de unidad nacional para proyectar un país a 20 años. Aseguró estar sorprendido por la imagen que proyecta el gobernador Gustavo Valdés a quien calificó de “distinto” y se animó a vaticinar que “va a llegar a lugares trascendentales para el país”. Pidió apoyarlo.

En un mano a mano con El Litoral, Duhalde insistió: “Hay que ayudar a los dirigentes sin importar de qué partido sean y más aún cuando aparece un distinto, como Valdés, que puede llevar el timón. Es joven y tiene la capacidad de construir consensos. Muchos hablan de unidad y consenso, pero son pocos los que pueden lograrlo, y Valdés es uno”.

El exmandatario advirtió que “el problema de Argentina no es lo que debe sino lo que no produce. Hay que dejar de mirar el pasado que no podés cambiar. Acá el problema es el futuro, que no existe. Estados Unidos debe el 150 por ciento de su PBI, pero produce. Japón debe más, pero produce”.

A renglón seguido, aseguró que “el Gobierno nacional no tiene política productiva. Necesitás gente muy experimentada y este gobierno no la tiene”.

“Alberto Fernández cree que fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y jamás lo fue. Mirá si Néstor lo va a escuchar a Alberto. Fue el secretario”, agregó.

“Los últimos que entendieron que la centralidad debe ser productiva fueron Perón y Frondizi. Es lo que hace Europa, trabajar con empresarios, formar jóvenes que produzcan. No hay que inventar nada”, sostuvo.

Sobre sus planes a futuro, insistió en que recorre el país para conformar una gran unidad nacional de cara a 2023. “Hay que empezar ya. Hay poco tiempo. Para hacer lo que hicimos en 2002 había comenzado a trabajar en esa unidad en 1997, pero perdí las elecciones con De La Rúa. De todos modos, la base estaba para lo que hice después”.

“El futuro es una construcción colectiva y este es el momento, porque todos coinciden en que debe ser ahora. Necesitamos políticas de 20 años. Yo solo ayudo”.

Insistió en su eslogan: “Pueblo bueno, políticas malas”.

“La política es la única forma que ha encontrado el hombre para poder ordenar la sociedad”.

“Cuando la gente dice los políticos son todos chorros, tiene razón, pero no se refiere a todos, sino a la mayoría”, agregó.

“Hoy la enfermedad más común es la del dinero y por eso se meten en política. Para qué un presidente o una presidenta quieren un millón de pesos por mes. Es una inmoralidad”.

“El afán por el dinero es nada, lo que importa son la familia, los amigos”, musitó.

“Es una vergüenza lo que hacen estos políticos con las organizaciones sociales. No son eso, son organizaciones políticas, les pagan para salir a marchar”, se quejó.