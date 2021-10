Boca Unidos entrena y viaja a Posadas

Boca Unidos culminará hoy su preparación para encarar la última fecha de la zona B del Torneo Federal A de fútbol. El plantel del equipo correntino trabajará por la mañana en el complejo Leoncio Benítez y los entrenadores Martín Fabro y Leonardo Baroni definirán la lista de convocados para viajar por la tarde rumbo a Posadas.

Mañana desde las 17, por la trigésima fecha, última de la fase clasificatoria, Boca Unidos visitará a Crucero del Norte en el estadio Andrés Guacurarí con el arbitraje de Álvaro Carranza de la Liga de Villa María, Córdoba.

Boca Unidos viene de golear a Unión de Sunchales 5 a 1, pese a lo cual la dupla técnica deberá realizar modificaciones, dos obligadas, en la formación titular.

En la única práctica de fútbol formal realizada durante la semana, Franco Lazzaroni ocupó el lugar de Julián Fernández que sigue en recuperación por un fuerte traumatismo sufrido en la cervical y que lo obligó a dejar el campo de juego en una ambulancia.

Mientras que Maximiliano Oliva ingresó por Alejandro Leani que debe cumplir con una fecha de suspensión por haber llegado al límite de tarjetas amarillas.

En tanto que Sebastián Luna ocupó el lugar de Nicolás Monje, en una variante táctica, por lo que el único que repetiría de la defensa sería Ariel Morales.

El equipo titular que el miércoles pararon en cancha Fabro y Leonardo formó así: Christian Martínez; Luna, A. Morales, Lazzaroni, Oliva; Diego Sánchez Paredes, Iván Silva; Leonel Niz, Francisco Esteche, Germán Cochis; e Ignacio Valsangiácomo.

En los días siguientes, los entrenamientos consistieron en trabajos específicos para defender y atacar, movimientos grupales y fútbol - tenis. Durante esta mañana habría un ensayo de jugadas con pelotas paradas.

Cerca del mediodía se conocerá la lista de 19 jugadores que más tarde viajarán hasta la capital misionera a la espera del encuentro de mañana con Crucero del Norte.

Para clasificar al “reducido”, Boca Unidos necesita una combinación de resultados. Debe ganar su cotejo, esperar una derrota de Juventud Unida en su visita a Unión de Sunchales y que Sarmiento de Resistencia no triunfe frente a Defensores de Pronunciamiento en Entre Ríos.

Final y playoffs

El jueves 4 de noviembre, el estadio Julio Humberto Grondona de Arsenal de Sarandí será la sede de la final por el primer ascenso del Torneo Federal A 2021 entre Deportivo Madryn y quien resulte ganador de la zona B (Racing de Córdoba o Gimnasia y Tiro) de acuerdo a lo que informó Ascenso del Interior. En caso de terminar empatado el cotejo, que será televisado por Deportv y Directv Sports, se resolverá directamente desde los tiros del punto del penal.

En tanto que este lunes, se resolverá si el partido podrá contar con simpatizantes de los dos equipos, para esto falta la autorización de la Policía de Buenos Aires.

Por su parte, los duelos de la primera ronda de playoffs por el segundo ascenso también tienen fecha confirmada: se disputarán el domingo 7 de noviembre.

Recordando que estos cruces se jugarán en cancha del equipo mejor ubicado en la tabla final de posiciones de cada zona (2do A vs. 8vo B, 2do B vs 8vo A y así sucesivamente) a un sólo encuentro en los cuales, si hubiera empate, no hay ventaja deportiva y todo se define en los penales.