Alertan sobre farmacias no habilitadas

El presidente de la Cámara Correntina de Farmacias, Carlos Arballo, se refirió a los inconvenientes que existen algunas farmacias que no están habilitadas y no cumplen con los porcentajes de descuentos correspondientes a los afiliados de la obra social Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (Ioscor).

“Hay farmacias no habilitadas y no cumplen con los requisitos que debe tener la receta de validación y autorización, que no debería tener ningún inconveniente”, asegura el dirigente.

“Ioscor contempla todo el manual farmacéutico, todos los productos de venta bajo receta están incluidos”, manifestó Arballo en referencia a la problemática que afecta a los afiliados, y agregó: “Las farmacias que trabajan con Ioscor están identificadas con un logo en la puerta que consta que están habilitadas y los beneficiarios deben reconocerlo para adquirir los beneficios”.

En este marco, sostiene que en la página oficial de la Cámara Correntina de Farmacias está la lista oficial de todas las farmacias habilitadas en la provincia. “Las farmacias perjudican al afiliado que no tiene en claro el sistema de descuento y se da cuenta de que fue dañado después de comprar”, sostiene, y que “las denuncias son importantes y, por cobertura, Ioscor debe ser una de las mejores de la provincia porque tiene todo el manual farmacéutico. Es difícil que no se encuentre un producto en las farmacias habilitadas por la obra social”.