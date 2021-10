Por música alta entró a los tiros en una fiesta y dejó parapléjica a una adolescente

Un hombre salió a los tiros de su domicilio enojado con sus vecinos porque la música estaba muy fuerte y no podía dormir. Entre la balacera que propició hubo una sola víctima, una joven de 16 años que aún yace en terapia intensiva en el hospital Penna en villa Zavaleta, Barracas, Buenos Aires. La joven quedó parapléjica y su familia no sale del estupor de saber que no podrá volver a caminar.

La víctima se llama Sandra Lozano, tiene 16 años, y junto con su hermana Sara de 21, fueron invitadas a ser parte del festejo por los 50 años del tío de Jocelyn (26), la mejor amiga del club Libertadores, de San Cristóbal, donde las tres juegan al futsal.

“Me dijo el médico de terapia intensiva que está en estado crítico y que no va a volver a caminar, quedó parapléjica. Dios, ¿por qué con mi hermanita, por qué?”, expresó Sara Lozano (21), hermana de la víctima.

Las hermanas Lozano, de nacionalidad peruana pero con más de diez años de residencia en Argentina, viven en Balvanera con sus padres y fueron al cumpleaños en la villa Zavaleta, en Barracas, pasada la medianoche.

“Estábamos pasándola bien, escuchando cumbia, comiendo algo y la puerta de la casa de los tíos de mi amiga estaba abierta para que corra aire, pero la reja que da a la calle cerrada con llave. De repente vemos un hombre a los gritos, junto a la reja, exigiendo de mala manera que bajemos la música. A los gritos seguía y se va con una amenaza: ‘Si no la bajan amanecen todos muertos’. Yo pregunté quién era y me dijeron que era un vecino que vive enfrente”, contó.

(JML)