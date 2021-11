“Nos estamos preparando para el 2023”, aseguró Valdés desde La Pampa

El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés ayer estuvo en La Pampa acompañando a los candidatos nacionales de Juntos por el Cambio. Pidió construir la mayoría parlamentaria que le permita al nuevo presidente “sacar leyes que acompañen”. Se mostró preocupado por la falta de rumbo en la Nación y no descarto acompañar a Fernández, al considerar que “antes que un partido político está la Patria”.

Con la premisa de conquistar el federalismo, Valdés lleva su mensaje a todas las provincias y luego de su respaldo a los candidatos de Juntos por el Cambio de La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos y recibir la visita de la presidenta del PRO Patricia Bullrich, el candidato a diputado nacional Facundo Manes y los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR): el jefe de la bancada en la Cámara de Diputados de la Nación, Mario Negri y el diputados Ricardo Buryaile, ayer estuvo en La Pampa asegurando que “nos estamos preparando para gobernar en el 2023”.

Valdés junto a los candidatos a senadores nacionales de JxC por esa provincia, Daniel Kroneberger y Victoria Huala, y a diputados nacionales, Martín Maquieyra y Marcela Coli, participaron de una conferencia de prensa que tuvo lugar en el restaurante Las Viñas, de la ciudad de Santa Rosa. Allí el mandatario correntino les expresó su apoyo y explicó su reciente visita a otras provincias con el mismo fin, como en Misiones, La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos.

El mandatario correntino consideró que estas elecciones son importantes para comenzar a construir la mayoría parlamentaria. Se mostró preocupado por la actual “falta de rumbo” en la Nación. También dijo que acompañará lo que queda del mandato a Alberto Fernández, si convoca al diálogo, al considerar que “antes que un partido político está la Patria”.

Valdés agradeció en primer lugar la invitación de Kroneberger con quien compartió banca en la Cámara de Diputados de la Nación. “Vengo a acompañarlo”, dijo resaltando el resultado que obtuvo el pampeano en las últimas Paso y agregó que “tenemos también mucha expectativa en estas elecciones del 14 para repetir el resultado”.

“En el 2023 se va a elegir nuevamente presidente de la Nación, pero tenemos que tener un presidente que tenga mayoría en el Congreso para que pueda gobernar y este proceso va a abrir la esperanza que nosotros podamos sacar leyes que acompañen las decisiones políticas de un presidente”, dijo el gobernador de Corrientes.

“Nosotros tenemos que componer un espacio político con propuestas claras y nos estamos preparando para gobernar en el 2023”, aseguró. Posteriormente, al ser consultado por la prensa si le gustaría presentarse para presidir el partido de la Unión Cívica Radical (UCR), Valdés sostuvo que “hoy en día yo no soy delgado del Comité Nacional y el radicalismo de Corrientes todavía tiene que hacer una asamblea para renovar sus autoridades mediante convención”.

“Yo no tengo cargos partidarios en ninguno y vamos a estar esperando los resultados del radicalismo luego de las elecciones y conversaremos de quiénes serán los delegados del Comité Nacional”, aseguró el gobernador y agregó “en base a ello, si mi partido me propone como delegado del Comité Nacional después veremos si nos candidateamos o no y si tenemos delegados nacionales que propongan mi nombre como presidente de la UCR”.

Mientras que sobre los presidenciables de su espacio, Valdés manifestó que “primero hay que votar esta elección, primero es lo primero, ven las elecciones cómo van, Alberto Fernández tiene por delante la responsabilidad que le confirió el pueblo de la Nación Argentina todavía dos años más para gobernar” y agregó con respecto a esto que “seguramente el año que viene que es un año no electoral se comenzará a conversar esto, pero igual falta mucho”.

Por último, ante la pregunta de que en Juntos por el Cambio se encuentran más preocupados por la elección de nombres que por el proyecto de país que se busca, Valdés dijo que “el que le pone un nombre al proyecto creo que se termina equivocando. Creo que en la política argentina hay que dejar los egos. Hay que pensar que primero está la gente, después, cuando uno tiene el proyecto político tiene que comenzar a ponerle nombre o sino, creo que nos equivocamos”, concluyó.

Hoy al mediodía Valdés estará en Chaco para acompañar a los candidatos de Chaco Cambia. El encuentro se desarrollará en la Peña Nativa Martín Fierro.