Día de enero, la romántica canción que Shakira le escribió a Antonio de la Rúa y que se convirtió en una maldición

“Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí. Qué torpe distracción y qué dulce sensación”, escribió Shakira en clave musical y con esos simples versos materializó una de sus canciones más bellas y cantadas por sus fanáticos alrededor del mundo. El video en la playa y la melodía romántica le terminaron de dar el toque mágico que la convirtió en éxito.

Esta no es una canción más de su repertorio ni cuenta cualquier historia. Esa letra tenía un destinatario: Antonio, su amor, el hombre con el que compartió diez años. El abogado argentino hijo del ex presidente de la Alianza, Fernando de la Rúa. Con el que convivió en varias ciudades del mundo y el que terminó llevándola a tribunales exigiéndole el 18 por ciento de todas sus ganancias durante el tiempo que compartieron juntos alegando haber contribuido al despegue de su carrera internacional tal como la conocemos. Una batalla legal que parece no tener fin.

Pero volvamos al dato romántico y a la historia de este tema. Aunque no se sabe con exactitud qué día de enero se conocieron, su primer encuentro fue en el año 2000, en Buenos Aires, en una cena donde la colombiana estaba presentando su disco ¿Dónde están los ladrones? Dicen que el flechazo fue inmediato y que el joven no dudó en poner en pausa sus proyectos para acompañarla en sus giras y las largas grabaciones de sus discos. Fue una época muy prolífera para Shak, en la que escribió muchos temas. Por aquel entonces, era común verlos pasar sus días en su chacra de Punta del Este, en la que la cantante se refugiaba para encontrar inspiración.

Pronto, los años felices quedaron atrás. Corría 2002 y la oriunda de Barranquilla estaba preocupada por su novio y la situación que estaba atravesando su familia política. Su suegro había abandonado la Casa Rosada en un helicóptero en el medio de un estallido social y con una Plaza de Mayo con decenas de víctimas fatales. Por eso, se le ocurrió que podía tomar su cuaderno de anotaciones y alegrarlo un poco con lo que mejor sabe hacer: música.

“Conozco la razón que hace doler tu corazón, por eso quise hacerte esta canción”, apuntó y siguió en ese sentido: “Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí, pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar”.

Esto se refuerza en otra estrofa al decir, “y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país. Si yo te digo, “¿cómo dices?”, tú aún dices, “¿qué decís?” Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón”.

Lo cierto es que tamaña declaración de amor se vio opacada con los hechos que sucedieron después de su salida, en 2005. Muchos señalan que Día de enero tiene una maldición, porque tras publicarse dicha canción, la relación entre ambos comenzó a transitar sus peores años. Y si bien terminaron definitivamente en agosto de 2010 fueron varias las crisis que tuvieron que atravesar hasta que cinco años después del lanzamiento de esa canción, justamente un enero, esa relación terminó.

Esa no fue la primera vez que la cantante colombiana le dedicó una canción a su ex pareja. La primera fue Underneath Your Clothes del disco Laundry Service, una balada cantada en inglés que alcanzó el top 6 en listados de Estados Unidos. Pero esta vez fueron más allá, porque Antonio aparece en el video bailando con ella. En ese disco que acaba de cumplir 20 años desde su lanzamiento, también se incluyó Suerte, otro tema en el que le cantaba a él: “Suerte que en el sur hayas nacido, y que burlemos las distancias. Suerte que es haberte conocido y por ti amar tierras extranas. Yo puedo escalar los Andes solo, por ir a contar tus lunares. Contigo celebro y sufro todo y mis alegrías y mis males”.

En la misma línea, Shakira también le dedicó canciones a su actual pareja, Gerard Piqué. “Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar”, dice en su canción Me enamoré, que lanzó en 2017.

La relación de la cantante con el jugador inició tras el mundial de 2010, cuando ella cantó el famoso tema Waka, Waka. Según declaró en ese tiempo a diferentes medios “fue amor a primera vista” y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más famosas del mundo.

