Jorge Rial habló sobre el rumor de crisis con Romina Pereiro

Mientras se especula con una visita de Jorge Rial a Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito contó que tuvo un intercambio de mensajes con el exanimador de Intrusos por la versión de que estaba en crisis con Romina Pereiro.

“Hablé con Rial esta mañana porque había algunos rumores de separación de su mujer, de Romina”, empezó diciendo.

“Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas. Ahora parece que soy el vocero, no sé por qué me preguntan a mí”, ironizó.

“Me dijo que no es verdad, que está todo bien. Que estaba en la casa con ella, estaban juntos”, resaltó Ángel sobre su charla con Jorge.

Cuando las “angelitas” quisieron saber si habían charlado sobre la visita del exconductor de TV Nostra a su ciclo, De Brito se refirió a un picante tweet que Rial hizo apuntando contra Mónica Gutiérrez.

“No llegué a preguntarle si venía. Me cortó cuando le pregunté por Mónica”, señaló, para terminar diciendo que sobre la entrevista que los reuniría en el programa de eltrece solo había “Grillos, grillos, grillos”.

