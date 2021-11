Los empresarios de eventos temen desaparecer ante el boom de las quintas

Comenzarán hoy las nuevas flexibilizaciones para los sectores de boliches y eventos en salones de la ciudad. La Cámara Provincial de Empresarios de Eventos de Corrientes indicó que las medidas eran esperadas, pero que seguirán con los reclamos ante la desleal competencia con las fiestas en quintas privadas y crece el temor por la desaparición del sector.

Silvia Cubillas, presidenta de la entidad, confirmó que antes de la pandemia la competencia con las quintas casi no existía porque llegaban a 10 eventos por semana y ahora la cantidad es mucho más alta poniendo en peligro el sector. “Estuve hablando con dueños de salones y llegamos a la conclusión de que vamos a desaparecer. Es imposible competir, es realmente difícil la situación que vivimos, no sé qué vamos a hacer”, aseguró a El Litoral.

“Vamos a seguir reclamando por el tema de las quintas, es increíble la cantidad que hay. Este último fin de semana la cantidad fue muy alta. Nos enteramos de que están haciendo quinchos y piletas. La gente está encontrando maneras de hacer negocios. Es una inversión que están haciendo a propósito porque no pagan impuestos y va a seguir creciendo”, detalló.

Además, indicó que hace un mes hicieron un reclamo formal y se habrían comprometido a controlar en base a denuncias hechas por los vecinos. “El tema es que los vecinos no denuncian y esto sigue en aumento. La verdad es que estoy sorprendida con lo que vi este fin de semana. Nosotros no podemos hacer nada ante esta situación, estamos viendo una total desventaja con estos dueños de quintas que están lucrando con el espacio sin tener ningún tipo de habilitación”, se quejó.

Con respecto a las nuevas flexibilizaciones que rigen desde hoy, Cubillas explicó que son modificaciones que estaban pidiendo en cuanto a los horarios. “Varios salones pidieron la extensión porque hay otro tipo de competencia que no respeta ningún horario al igual que el aforo. Las nuevas medidas son buenas más que nada para los clientes que tenían que ir descartando invitados”.

“El aforo es algo bueno porque hay mucha gente que quería hacer eventos con más cantidad de invitados y no lo podía hacer. Vamos a ver qué sucede de ahora en más si vendemos o seguimos en decadencia”, agregó.

En esa misma línea, la titular de la Cámara aseguró que tienen trabajo, pero que a futuro el negocio irá en decadencia y “no podrán aguantar mucho tiempo”.

Asimismo, se realizan los eventos que se tenían pactados hace un año y medio o incluso antes.

“Ahora con las flexibilizaciones cambió totalmente, no podemos decir que no trabajamos porque lo estamos haciendo pero en un futuro nuestro negocio va a ir en decadencia no creo que vamos a poder aguantar mucho tiempo. Estamos haciendo los eventos reprogramados que teníamos hace un año y medio, incluso a veces antes. Hay consultas de presupuestos, pero pocas concretas”, aseguró.

Flexibilizaciones

La Municipalidad de Corrientes informó el miércoles 11 las nuevas medidas de flexibilización en el marco del actual contexto de menos casos de covid. Habían confirmado que se extiende el horario permitido de cierre de boliches hasta las 6 de la mañana y se habilita el 100% del aforo para la realización de espectáculos al aire libre. Los locales deben solicitar el permiso correspondiente al área de comercio municipal para su autorización. Recordaron que en los lugares se solicitará carnet de vacunación en formato físico o desde la aplicación Mi Argentina.

En lo que refiere a eventos en espacios cerrados, desde el área informaron que se permitirá un aforo de hasta el 70%.