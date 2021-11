Conflicto por un predio que proyectan para la Asociación de Ferias Francas

Un conflicto surgió en el barrio 17 de Agosto entre vecinos y la Asociación de Ferias Francas por un predio ubicado en calle El Trébol entre Coronel Artaza y Turín, a varias cuadras de la Rotonda Virgen de Itatí en donde se construirá un edificio de 3.000 metros cuadrados que funcionará como punto ferial.

Para el proyecto se desembolsaron 20 millones de pesos, y está prevista la edificación de un salón de exposiciones para venta, estacionamiento público, baños y zona de degustación de los productos comercializados.

En principio los vecinos piden recuperar el espacio que lo catalogan como su lugar de esparcimiento. Aseguraron también que no están en contra de los feriantes, sino que se oponen a la construcción del predio.

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes indicó que toda la documentación entregada por la Asociación de Ferias Francas, fue evaluada a nivel nacional y provincial. Para evitar problemas futuros lo que hace este tipo de programas es verificar que la propiedad en la que se realiza una construcción sea de quien presentó el proyecto.

La inversión se realizó por parte del Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (Procanor) que es una iniciativa del Gobierno nacional financiada parcialmente con dinero proveniente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) que tienen un convenio con el país. “La provincia de Corrientes es de las pocas que tomó deuda para poder ejecutar el proyecto. En definitiva, lo que se habla acá es que la provincia se endeuda con este Fondo para que proyectos que son presentados puedan ser financiados”, afirmó Rodolfo Kunz, gerente general del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes.

“Si los vecinos se oponen, la Asociación se tendrá que mover. Porque esto lo lograron después de muchos años de gestión para poder tener un predio donde hacer su punto ferial. Nosotros no tenemos la potestad para resolver el conflicto. Lo único que hacemos es evaluar si el proyecto es factible y si es de impacto para los productores”, explicó.

Kunz indicó que si la Asociación de Ferias Francas no logra solucionar este conflicto, para resolverlo tendrá que hablar con el Municipio y buscar otro lugar pero eso va a ralentizar el proceso de tal manera que no se podrá ejecutar. “Nosotros tenemos plazos de rendición de esos fondos. No podemos esperar eternamente”. Y dijo: “Si se oponen no sé cuáles serán los pasos a seguir, pero el financiamiento está y la obra está detenida porque los vecinos no quieren que la hagan. Nosotros lo único que hicimos fue dar curso al proyecto en función de la normativa que está a favor de la asociación”.

Reclamo

Por su parte, los vecinos indicaron que el conflicto data del 2014. El predio era usado como cancha de fútbol en el barrio. “Nosotros comenzamos a presentar notas a la Defensoría del Vecino, que fueron elevadas al Concejo Deliberante entre el 2016 y el 2018”, resaltó Federico Correa, vecino del barrio.

“Ahí se iba a construir un polideportivo, por eso tiene una capa asfáltica y no sabemos por qué no se terminó la obra. Hace poco quisieron hacer la cancha de fútbol-tenis pero no lo pudieron terminar, porque la obra fue detenida por la Asociación de Ferias Francas diciendo que son los dueños de ese predio”, dijo.

Destacó que ellos no están en contra de los feriantes, sino que se oponen a la realización de la construcción de un edificio en ese predio. “Hace unos días se presentaron los albañiles a delimitar el terreno y le dejaron al comisario la rectificación de una ordenanza de la posesión del predio y el título que está firmado por las autoridades de la Municipalidad”.

“Ese lugar es un pulmón del barrio, de los cuatro que existen, que en 25 años jamás se hizo nada en esos terrenos. Nos reunimos entre vecinos para que den su punto de vista sobre esta cuestión. Queremos que esto no se construya, nos gustaría que nos den una respuesta, que se haga un playón deportivo o una plaza”, finalizó el vecino.