Valdés insiste en que Nación discrimina a Corrientes y Bullrich pide ir a la Justicia

El Gobernador Gustavo Valdés junto a la presidente del PRO Patricia Bullrich encabezaron ayer el acto de presentación de candidatos en el Club 1536 Viviendas de Capital, pidió mayor federalismo, reclamó una mejor distribución de los recursos, denunció discrimincaion a los correntinos.

El gobernador despotricó contra el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que “discrimina a los correntinos por ser pobres” y se quejó porque se prevén construir apenas 800 viviendas.

En un acto de campaña en las Mil Viviendas agradeció a la presidenta del PRO por jugarse por la provincia cuando era ministra de Seguridad de la Nación.

Bullrich, en tanto, dijo a El Litoral: “Lo que hay que hacer es ir a los estrados judiciales por discriminación. Lo mismo nos está pasando con todos los municipios de Juntos por el Cambio. Es antidemocrático. Hay que ir a la Justicia”.

Valdés durante su discurso agradeció al circuito 5B de Capital por el 78 por ciento de los votos que obtuvieron allí.

“Quiero que nuestro espacio político tenga dos senadores nacionales con Peteco (Vischi) y Gabriela Valenzuela, pero también les quiero pedir que tengamos por lo menos dos diputados nacionales y que hagamos un esfuerzo para que nosotros pongamos también los tres diputados nacionales y que entre también Carlitos Gatti al Congreso de la Nación”.

Remarcó la falta de federalismo del Gobierno nacional. “Somos una provincia fundadora de la nación argentina, junto a Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Entre Ríos, Santa Fé , Mendoza. Pero créanme que nosotros tenemos que seguir trabajando, porque vemos que desde el país central no se habla de federalismo y nosotros tenemos que hablar porque esa es nuestra forma de gobierno y así está pensada la Argentina”.

Aseguró que si no se discute la distribución de los recursos las provincias van a seguir siendo más pobres. “Vemos que el país federal sigue repartiendo los recursos inequitativamente, para luego enumerar las responsabilidades que el gobierno nacional les fue transmitiendo a las provincias como la salud, la educación, los jubilados y la seguridad.

“Entonces yo pregunto si nosotros nos hacemos cargo de todas las cosas importantes, como lo hacen muchos o casi todos los gobernadores de la argentina , entonces porque el país federal se lleva el 65 por ciento de los recursos y le da a las las provincias argentinas el 35 por ciento, eso no es justo para una Argentina federal”, cuestionó Valdés.

Instó a luchar por un mayor federalismo que es una de las deudas pendientes tras la recuperación de la democracia.

Otro de los reclamos fue la participación de Corrientes en la Hidrovía. “Se olvidaron y dejaron afuera la parte Norte de la hidrovía de Paso de la Patria hasta Ituzaingo llegando a Misiones. Nosotros queremos tener la hidrovía presidente.

Nosotros necesitamos tener hidrovía , eso es un país federal”, reclamó Valdés.

“Se llenan la boca de federalismo pero después hacen lo contrario, en el reparto de viviendas tenemos lo mismo que le pasaba a Ricardo, cuando era gobernador, a Corrientes le dieron 800 viviendas y nuevamente nos vuelven a discriminar, pero no al gobernador de Corrientes, vuelven a discriminar a la gente pobre de Corrientes”, continúo y agregó que “Ahí le tenemos a Ferraresi (por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi) que viene con la plata federal a firmar convenios con los intendentes salteando a la autonomía provincial,pero no importa nosotros salimos a construir viviendas con cada uno de nuestros intendentes y vamos a seguir haciendo vivienda para la gente que no tiene”.

En su discurso el mandatario provincial también se refirió al presupuesto nacional y a la proyección de gastos para Corrientes que implica un 30 por ciento menos en infraestructura mientras que a Santa Cruz se le otorgó un 800 por ciento más en obras públicas.

“Y nosotros no nos vamos a callar aunque nos corten los recursos, esto es discriminacion hacia los correntinos, por eso tenemos que salir nosotros a buscar el voto popular, tenemos que salir a convocar a la gente, a los distintos partidos políticos, como hicimos en nuestra patria chica ,tenemos que invitar a todos porque la grieta no paga”, manifestó.

Abogó para que todos los argentinos comiencen a tener objetivos comunes “porque con este gobierno estamos tocando fondo”.

“Gobierne presidente que la gente le ha dado el voto, pero hágalo bien invite a todos los que tenemos una mirada común, porque el gobierno y la plata federal no es del presidente es de los argentinos y nosotros los correntinos también somo argentinos, no nos discrimines presidente, no nos discrimine”, reclamo a viva voz Valdés.

Casi al final de su discurso pidió dejar de lado la agenda judicial, las preocupaciones de la clase política fundamentalmente del Frente de Todos y aseguró que la gente quiere salir adelante con educación y trabajo que es el ejemplo que dejaron los padres y abuelos.

En tanto, la presidente del PRO que llegó a Corrientes para impulsar las candidaturas de los candidatos de ECO, y que antecedió en la palabra al mandatario provincial durante su alocución aclaró la importancia de las elecciones de noviembre y remarcó que hoy por primera vez estamos en condiciones de incorporar cinco nuevos senadores y modificar esa realidad, y para ello necesitamos los dos senadores de Corrientes, vaya que es trascendente esta elección. Y esa es la manera en que podremos poner freno a los atropellos, a la diferencias, a las discriminaciones como las que sufre esta provincia”.

Agregando: “nosotros ya hemos salido a luchar cuando nos quisieron encerrar, cuando quisieron dejar sin clases a nuestros chicos, cuando generaron la intolerable diferencia con las vacunas, cuando nos quieren amedrentar con la justicia. Sabemos lo que es luchar, en cada provincia, en cada pueblo, hemos ganado en 16 provincias en las Paso, ahora necesitamos ponerle freno en el Congreso, y tenemos la oportunidad, ya saben que no le tenemos miedo. Pero tenemos que ganar y con claridad la elección del 14”.