Por Dr. León Horacio Gutnisky

Especial para El Litoral

No podemos dejar de manifestar nuestra satisfacción ante los anuncios de que se licitaría este puente que tanto anhelamos.

Pero vemos en los anuncios contradicciones que nos hacen pensar que la cosa no será así, en primer lugar, porque no se especifica de dónde saldrá la financiación de 730 millones de dólares, porque en el presupuesto nacional no se incluye esta obra como obra pública a realizar por el gobierno nacional, lo que quiere decir que hay que esperar que un grupo financiero argentino o extranjero tome a su cargo la realización del puente.

No podemos dejar tampoco de destacar que las novedades sobre la realización del puente fueron hechas cuatro o cinco días antes del acto eleccionario del 14 de noviembre, en plena campaña electoral.

El artículo 64 bis del Código Electoral establece que “la campaña electoral comienza 50 días antes de la fecha de las elecciones generales (octubre y noviembre) y finaliza 48 horas después, antes del inicio del comicio”.

Es decir que los anuncios efectuados sobre el segundo puente Chaco-Corrientes se realizaron en campaña electoral, violando el artículo 64 bis, que establece que la campaña electoral “es el conjunto de actividades mediante actos de movilización, difusión, publicidad, presentación de planes y proyectos”.

Esta mención que efectúo solamente tiende a destacar que el gobierno del Chaco violó lo dispuesto para la campaña electoral, lo que no significa dejar de acompañar las gestiones que se están haciendo, algunas de ellas engañosas y contradictorias, al punto que en el diario El Litoral del viernes 19 de noviembre, página 2, cunde el escepticismo y lectores dicen que “hace como 20 años que dicen lo mismo”; “el proyecto va a estar en 10 días, después 60 días para que den el OK. Luego recién sabré cuántos años más para que se realice, creo que para cuando mis nietos tengan mi edad”; “cómo proyectan. Parece que hace un siglo que miden y miden”; “en cada campaña siempre lo mismo del segundo puente y todavía le creen”; “ni las torres de Dubai tardaron tanto, hace 20 años que escucho lo mismo”.

El secreto está no solamente en la voluntad sino en la financiación, y ¿quién invierte en estos momentos en un país prácticamente en quiebra, con alta inflación, alta emisión de moneda, sin arreglar con el Fondo Monetario Internacional?

Tengo varios años de lucha por la realización del segundo puente. A mis 88 años de edad todavía tengo fe de que podré ver, no la inauguración, pero por lo menos la iniciación de la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes.