La Dama del Vino en Corrientes: "Me sorprendió la majestuosidad de Paraná Malbec"

Belén Soler Valle está en Corrientes. Su nombre puede no resultar familiar, pues es más conocida como la "Dama del Vino".Licenciada en periodismo, sommelier, tiene un máster en viticulturas y marketing del vino, que realizó en Italia, es la dueña de la bodega Vinos de Potrero y comparte su vida con el exjugador de fútbol Nicolas Burdisso, su pareja.

En 2008, Belén Soler Valle y su marido compraron tierras en Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza. Allí fundaron Vinos de Potrero, en una finca a 1300 metros de altura.

Ahora está en Corrientes para presentar sus mejores vinos en Paraná Malbec, la feria que, asegura, la sorprendió."Me pareció un evento diferente, divertido, con cosas muy hermosas para ver, para escuchar, con arte, que tiene un mix de cosas hermosas y alegres para poder disfrutar".

"Este es un evento totalmente internacional, pues en Argentina no he visto un evento de tal magnitud. El vino necesita esto. Este evento no tiene techo. Me traje las siete etiquetas que tengo", dijo a ellitoral.com.ar.

"Durante la pandemia la venta de vino aumentó, porque descorchar un vino es felicidad y su consumo en Argentina mejora porque las bodegas se van perfeccionando", agregó.

"Me voy enamorada de Corrientes, de su hermosa ciudad, de la majestuosidad de Paraná Malbec, evento que tiene todo para convertirse en una feria internacional. No hay otra como esta", concluyó-