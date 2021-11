Colegio de Abogados: Cotelo pidió terminar con las grietas

Después de ganar las elecciones en el Colegio de Abogados en la Primera Circunscripción de Corrientes, el flamante presidente José Cotelo habló de la nueva etapa que se viene y abogó por dejar de lado las diferencias y pidió: “Trabajemos por un Colegio mejor entre todos”.

La lista oficialista Cambio Forense se impuso en las históricas elecciones del Colegio de Abogados. Después de 15 años, votaron 1.071 letrados matriculados, de los 1.700 que integraban el padrón.

Cotelo se alzó con 666 votos y la grilla opositora Compromiso y Participación, que postulaba a Ricardo Villar, obtuvo 366.

“Fue una hermosa votación y ojalá que se vuelva a repetir”, expresó Cotelo en declaraciones a Radio Dos sobre la “gran jornada democrática”.

Ya pensando en lo que se viene, el nuevo presidente del Colegio planteó que “se tiene que terminar los enojos y las grietas, y más cuando hay un resultado contundente en el medio”.

Señaló también que “ahora hay que saber interpretar el voto de la gente, la gente ya que no se quiere más disputas sino que trabajemos por un colegio mejor entre todos. De mi parte voy a estar convocando a todos los sectores y estaré abierto al dialogo”, aseguró el flamante titular de la comisión directiva. También fue consultado respecto a los incidentes que ocurrieron durante la votación. “Fueron entre tres y cinco minutos. Hay un grupo que no se puso de acuerdo en un tema, pero no es para darle mucha importancia”, minimizó.