Marcharon con antorchas y colocaron una cruz en homenaje a Lautaro Rosé

Familiares, amigos y vecinos de Lautaro Rosé participaron en la noche del sábado de una marcha en el barrio Galván en reclamo de justicia por la muerte del joven de 18 años en la Costanera Sur, hecho por el cual fueron imputados 11 policías por la supuesta comisión del delito de abandono de persona seguido de muerte.

Portando antorchas recorrieron las calles del barrio y la marcha finalizó con el rezo de un rosario y la colocación de una cruz en la esquina de la avenida Teniente Ibáñez y calle Entre Ríos, en nombre de Lautaro Rosé.

La convocatoria, que se concretó bajo el lema “Otro mojón por la memoria”, contó con la participación de al menos 100 personas.

Esta es la segunda movilización que se desarrolla desde que Rosé fue hallado muerto.

La primera se realizó la semana pasada por el microcentro.

Juana María Luz Sotelo, madre de Lautaro, aseguró: “No voy a descansar hasta que haya justicia para mi hijo. Yo pedí que me devuelvan sano a mi hijo, no como me lo devolvieron”, lamentó la mujer y pidió protección para los jóvenes. “Tengo hijos, nietos y pienso en los chicos del barrio también, yo les pedí a los policías de la comisaría de mi barrio que me ayuden a buscar a mi hijo y se me rieron en la cara”, relató la mujer.

Cabe recordar que Rosé fue encontrado muerto en aguas del río Paraná, en la zona del barrio Virgen de los Dolores, luego de permanecer desaparecido casi 48 horas.

La autopsia determinó que el joven se ahogó y que su cuerpo no presentaba lesiones.

Su desaparición se dio cuando huía de la policía junto con otro amigo, luego de un tumulto que se generó en las inmediaciones de la sede de Boca Unidos, en la Costanera Sur.

(NG)