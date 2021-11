Una joven ofrece $10.000 por el celular que le robaron en un reconocido bar de la ciudad de Corrientes. El teléfono, que fue sustraído en la madrugada del domingo, tiene datos fundamentales para su trabajo y espera recuperarlo.

Chiara, contó en diálogo con ellitoral.com.ar, que el celular robado tiene información de los clientes de una pollería en la que trabaja. "Ahora podríamos estar tomando pedidos", se lamentó. El celular es azul, tiene de fondo de pantalla la imagen de una motocicleta Tornado y un protector con la cara de Homero Simpson.

La joven no tenía el celular con ella al momento del robo. "En esa fiesta se sabe que hay gente que roba, entonces se lo di a mi amigo para que lo guarde en su bolsillo", contó la joven. Además, indicó que muchas amigas le dijeron que sintieron toqueteos con el fin de robarles.

Chiara cree que el arrebato se produjo en el momento en que empezó a caer la espuma y empezaron los empujones. "Cuando bajábamos las escaleras mi amigo me dijo que revise si tenía todas mis cosas y ahí se dio cuenta que el celular ya no estaba", indicó.

El teléfono, un Motorola G9 Plus, estuvo encendido un rato. En un momento, atendieron accidentalmente y ambos jóvenes pudieron escuchar la música del predio. Ya no sirve porque lo bloqueó a través del código IMEI, por lo que espera que se lo devuelvan. "No les va a servir ni para tranca, en cambio los 10.000 pesos sí", sentenció Chiara.

"Lo usamos para la pollería y sin eso no podemos hacer los pedidos, además teníamos el MercadoPago y las tarjetas vinculadas", se lamentó la mujer.

"El que me lo pueda devolver será gratificado y el tema quedará en privado si lo quiere", pidió.

Para aportar datos sobre el elemento robado, el número de contacto es 3794043841.