Alta médica para Nicolás Garau que vuelve a Corrientes

El niño correntino Nicolás Garau fue dado de alta ayer al mediodía tras recibir el medicamento más caro del mundo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y llegará a Corrientes hoy a las 9 en un vuelo que sale de Ezeiza a las 6.30.

El pequeño tuvo algunos efectos secundarios al recibir Zolgensma pero sus padres comunicaron que es algo normal. “Estamos buscando nuestras cosas y esperando para volver a Corrientes. Mientras tanto estamos en un hospedaje esperando que llegue la noche, porque si bien tenemos horario de vuelo temprano, debemos estar tres horas antes en el aeropuerto”, indicó Gonzalo Garau, padre del niño.

Asimismo, con respecto a la salud de Nicolás, su padre afirmó que está “con un poco de fiebre, pero es algo normal” y aseguró que toma algunos remedios para contrarrestar los efectos secundarios.

“Vamos bajando (la fiebre) con dipirona y con algo de ibuprofeno y cada ocho horas regresa, pero sabíamos que iba a suceder también tiene vómitos. Desde las 48 horas del medicamento empieza a con esos síntomas, pero bien, y ahora esperando para volver a Corrientes”, indicó.

Además dijo: “La verdad que el durante la infusión se portó muy bien, un día antes le volvieron a hacer todos los estudios desde cero y aguantó superbien. Inclusive le hicieron la vía de los dos bracitos, tenía las dos sondas y amaneció así, fue molesto porque no podía mover las manos prácticamente pero por suerte salió todo bien y pasaron rápido esas horas”.

En ese sentido, el progenitor del bebé comentó que uno de los brazos estuvo con la vía abierta hasta antes de ser dado de alta por si había algún síntoma para pasar algún otro medicamento vía sonda pero no la tuvo que ocupar y salió como lo esperaban. “Los síntomas que tiene Nicolás hasta el momento son esos, no tuvo ningún problema hepático hasta el momento como nos dijeron los médicos que podía ocurrir, también lo estamos contrarrestando con los corticoides por eso le vamos a dar durante tres meses para poder atacar la zona de la parte hepática. Los ojos amarillos pueden aparecer solo si está bajo de defensas. Hasta el día de hoy no tiene ninguno de esos síntomas pero no descartamos que pueda tenerlos más adelante”, explicó Garau y agregó: “En estas enfermedades lo que hace el medicamento contribuye a un 50%, la otra mitad depende de Nico, en el sentido de que con los trabajos de kinesiología y con voluntad de él y cómo su organismo va reaccionando. Eso indica que puede llegar a verse en un corto o largo plazo, eso se irá notando con el tiempo”. Asimismo, afirmó que hay mejoras pero no hay un tiempo estimativo ya que depende exclusivamente de la voluntad del pequeño y cómo se va dando su evolución. “El mes que viene puede estar dando sus primeros pasos o dentro de tres meses, eso depende de él”, destacó.

