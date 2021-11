Confusión y malestar por un memorándum en Tránsito

e generaron ayer desacuerdos en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes por un memorándum que intentó cambiar de horario a dos mujeres que forman parte del personal y son candidatas a delegadas de su lugar e trabajo. La Asociación Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem) indicó que los funcionarios desconocían una nota enviada por el sindicato y se dio un malentendido.

Ante la situación se realizó una asamblea encabezada por el actual delegado, de apellido Valenzuela, para informar al director o jefes de departamento la confusión y comunicarles que se están realizando elecciones de base, por tanto estas personas no pueden ser cambiadas de horario porque está en proceso su candidatura y existe una ley nacional que lo avala. “Por cuestiones de servicio, no hubo un traslado, sino un cambio de horario. El desconocimiento de los funcionarios llevó a tomar una decisión a través de un memorándum cambiando sin el conocimiento que estas dos compañeras son candidatas y como dice la ley sindical nacional 23.551, nadie que esté postulado como candidato a delegado o en comisión directiva puede ser trasladado en el momento que haya presentado la candidatura. En este caso, los papeles ya fueron presentados en nuestra sede por lo tanto ya son candidatas”, aseguró Walter Gómez, secretario general de Aoem. “Hubo una información hace un mes atrás del gremio, exactamente el 19 de octubre, comunicó tanto al Ministerio de Trabajo de la Nación como al Ejecutivo municipal que se llevará a cabo a partir del 20 de octubre elecciones en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes en todas las bases. Este comunicado no llegó a los funcionarios de tránsito y hacen al servicio del traslado del personal en caso de que lo necesiten porque así lo dice el estatuto único personal municipal”, indicó a El Litoral. Gómez aseguró que hoy esperará información para ver la defensa de las dos candidatas con respecto a la cuestión y que en ámbito del tránsito son muchos los turnos que existen al igual que los candidatos, que pueden llegar a ser entre 40 o 50, y que las únicas condiciones son tener la cuota al día y estar como mínimo dos años afiliado.

“Esto podría haber ocurrido en cualquier turno, y se originó por desconocimiento de los funcionarios del área. Tenemos que dar conocimiento que Aoem va a realizar estas elecciones de delegado de base que son el primer eslabón sindical”.

“No es cuestión de generar rispideces entre los agentes y los funcionarios, no se trata de ver quién tiene más poder, sino hay que ponerse de acuerdo y para eso está la asamblea informativa y que sepan cómo se avanza en las negociaciones”, dijo Gómez.