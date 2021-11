Monte Caseros clasificó a la final del torneo Provincial Sub 15

La selección de Monte Caseros venció a La Cruz 2 a 0 y clasificó a la final del torneo Provincial Sub 15 que organiza la Federación Correntina de Fútbol.

El otro cruce semifinal, lo jugarán Goya y Capital, con fecha a confirmar.

El estadio “Agustín Faraldo” de la Liga Libreña de Fútbol “General Madariaga”, se diputó la semifinal entre cruceños y casereños. La victoria fue para el conjunto de la Liga Casereña de Fútbol “Gral. San Martín”, con goles de Tiago Ezequiel Gaona y Tiago Germán Fernández Ríos.

En tanto que fueron expulsados Mauricio Pera y Valentín Sandoval, en La Cruz y Monte Caseros, respectivamente.

Los partidos previstos en Mercedes con el Sub 11 (Mercedes – Ituzaingó y Curuzú Cuatiá – Goya) y el Sub 15 (Capital vs. Goya), fueron suspendidos y reprogramados oportunamente por el brote de covid que se registra en suelo goyano.

Las autoridades sanitarias mercedeñas exigían el hisopado de la delegación goyana completa para poder ingresar a la ciudad y por lo tanto las autoridades de la Federación resolvieron levantar la programación.