Se conoció el motivo por el que Ester Expósito explotó contra la China Suárez: volvió a llamar a Nicolás Furtado

La China Suárez tuvo un romance con Nico Furtado, pero la relación no prosperó y el actor comenzó a salir con Ester Expósito. La pareja ya blanqueó el noviazgo a través de las redes sociales cuando la actriz española publicó una selfie con el protagonista de El Marginal en una celebración de Halloween hace unas semanas.

En medio de este contexto surgió un nuevo escándalo. La periodista Karina Iavícoli reveló por qué la intérprete de Élite se enojó con Suárez. “Eugenia lo llamó a Nico de vuelta. En este período. Pero él quiere hacer las cosas bien con Ester, así que se lo contó. Le blanqueó, como un voto de confianza...”, explicó en el programa Intrusos (América).

Además, la panelista dio detalles de la conversación que tuvieron los actores: “Ella lo llamó para reclamar algunas cosas. Está enojada y siente que él debería haber tirado una lanza por ella. Por otro lado, me enteré de que siente lo mismo de Benjamín Vicuña. Siente que se quedó sola y que nadie la bancó”. Luego, agregó: “Lo llamó de vuelta a Nico para decirle ‘flaco, no me gustó lo que pasó’, porque nadie salió a defenderla”.

Anteriormente, Ester había tenido una reacción contra la China en las redes sociales: le puso un like a una publicación de Paparazzi en la que se explicaba el motivo por el que la ex Casi Ángeles se ganó el “mote de robamaridos”. La periodista Vicky Braier, más conocida como Juariu, encontró esta “perlita” que dejó en evidencia la mala onda de Expósito con Suárez.

La historia entre la China Suárez y Nico Furtado:

A poco de su separación de Benjamín Vicuña, la China viajó al España por trabajo con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Sus días en Madrid alternaban rodaje con paseos, hasta que estalló el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el que fue señalada como tercera en discordia.

De inmediato los rumores aseguraron que la actriz estaba teniendo una relación informal con Furtado, quien está trabajando en España. Incluso apareció una imagen de ellos en un bar con amigos en Italia. Sin embargo, apenas trascendió esta noticia, el actor uruguayo le soltó la mano a Suárez y compartió fotos de Ester Expósito.

De esta manera, Nico está disfrutando de su relación con Ester, la actriz de 21 años que trabajó en diversas ficciones, entre las que se destacan Centro médico (2016), Vis a vis (2016-1028) y Estoy vivo (2017). La fama a nivel mundial le llegó cuando interpretó a Carla Rosón Caleruega en la serie Élite (2018) y a Cayetana Aldama en Alguien tiene que morir (2020).

Anteriormente, el actor estuvo en pareja aproximadamente tres años con Josefina Presno. En diálogo con Teleshow la joven modelo uruguaya aclaró cuál era la situación entre ellos. “La verdad es que no tengo nada para decir. Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así”, señaló.

