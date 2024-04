Nuevo escándalo: Lauty Gram se enfureció con la China Suárez

La semana pasada un nuevo escándalo surgió entre Lauty Gram y la China Suárez. Esto es porque el cantante, tras separarse de la actriz, dejó de seguirla en redes sociales. Sin embargo, no fue hasta las últimas horas que se conoció lo que verdaderamente sucedió entre ellos para que el artista tomara esta decisión.

Fue Juan Etchegoyen quien reveló la verdad en su programa. El periodista contó la verdad detrás de la relación entre ellos luego de que volvieran de su viaje de Brasil. “Nos preguntamos casi permanentemente qué pasa con Lauty Gram y la China. Hoy te voy a responder todos los interrogantes de esta historia porque hay novedades. Lauty está furioso y la dejo de seguir a Euge hace unos días”, comenzó diciendo el conductor.

Luego, agregó: “No es novedad que se sigan y dejen de seguir, yo te vengo contando que esta relación está terminada hace rato pero bueno, el viaje a Brasil se hizo. Lo que pasa acá es que Lauty no se banca que la China no oficialice el vínculo, el problema es que no hay nada que blanquear porque a mí me dicen que Euge la pasa bien pero no quiere algo formal”.

“Yo creo que está perfecto igual, la China ha tenido muchas relaciones formales y quiere divertirse, Lauty flasheó amor por un par de besos”, continuó Juan Etechegoyen. En este sentido también afirmó: “A mí lo que me cuentan es que él está súper enamorado y ella no tiene los mismos sentimientos, el problema es ese hace tiempo, lo que pasa que cuando ella decidió terminar la relación no se veían más pero ahora tuvieron algún que otro encuentro entonces él sigue ilusionado”.

Por último, Etchegoyen afirmó: “Me parece que Euge de a poco ahora lo va a ir soltando porque tampoco lo quiere lastimar, el tema es que a veces eso es inevitable. Lauty tiene que soltar y empezar una nueva vida sentimental porque esto no va para ningún lado”.

Fuente:Minuto uno