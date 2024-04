La picante propuesta del Chino Darín a la novia de un fan

Un joven se acercó al Chino Darín en busca de una foto y un saludo para su pareja, quien lo admita. Pero lo que no se esperaba era que, con su carisma y picardía, el actor le envíe una picante propuesta a la novia del fan que se acercó a saludarlo. El video del momento se volvió viral y en las redes llovieron comentarios.

Desde aquella vez que se deshizo en elogios para referirse a Ursula Corberó, su pareja, se pone el foco en cada declaración del actor. Es que si bien en esta oportunidad no fue en medio de una entrevista, de igual manera causaron revuelo sus palabras.

Sucede que el Chino Darín fue interceptado por jóvenes, ya que pese a su capucha, y al deseo de pasar desapercibido, lo reconocieron. Fue allí que le pidieron un momento para tomarse unas fotos. Aunque uno de ellos decidió ir más allá y le pidió un saludo para su novia.

Con esa simpatía que lo caracteriza, el actor accedió sin dudarlo, aunque sorprendió a todos a la hora de comenzar a grabar el video. Es que se mostró muy distendido y en la misma sintonía que los jóvenes, por lo que lanzó una picante propuesta para la pareja de uno de ellos.

“Olivia querida, estamos acá con Bruno, tu novio, buscando un trío esta noche”, comenzó diciendo el Chino Darín entre risas. Por lo que luego optó por tirarle la pelota a ella para ver cuál era su reacción: “No sabemos para dónde ir, ¿tenés alguna data?”.

Todos quedaron encantados con lo que fue la reacción del Chino Darín en el video. Pero no quedó ahí, porque al subir el video a las redes sociales, la novia del joven escribió: “Cierro el estadio”. Y cerró confirmando que gracias al actor decidieron afianzar su romance: “Él no lo sabe, pero oficializó nuestro noviazgo”.

Ante esto, estallaron los comentarios en las redes: “Galan, fachero, copado y gracioso, que hombre por favor”, “Olivia tiene un vídeo para mostrarle a sus hijas, nietas y bisnietas”, “Cosas q no me van a pasar en la perra vida”, “no bueno me puedo llegar a morir si soy la piba”, “El verdadero TIPAZO”, fueron algunos de los más populares.

Fuente:Pronto