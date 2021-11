Ibarra expone su título frente a Guerra

El correntino Ariel “El Duende” Ibarra y el salteño Daniel “El Demonio” Guerra protagonizarán esta noche el combate central de artes marciales mixtas de la “Batalla del Puente”.

El evento, uno de los más importantes del país, se concretará hoy a las 21.00 en el Club Básquetbol Córdoba de la capital correntina.

En el duelo entre Ibarra y Guerra estará en juego el título hasta 61 kg, que está en poder del correntino.

La séptima edición de la “Batalla”, que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia del coronavirus, tiene además el siguiente programa de combates: Gustavo Ferragud vs. Aldo Webber, Brian Campuzano vs. Mauro Gómez, Pablo Adén vs. Pablo Flores, Aaron Gómez vs. Juan Patricio Santucci, Matías Capoano vs. David Hidalgo, Emanuel Chamorro vs. Santiago Moline y Dionel Sosa vs. Enzo Del Santo. También lucharán Matías Rivas vs. Mauricio Pare, Edgar Romero vs. Paco Benítez, Leonardo Luque vs. Darío Gavilán, Miguel “El Loco” Mancuso vs. Sergio Casco y José Barrios vs. Cristian Ybañez.

Ayer en Calixto Bar se realizó el pesaje de los luchadores y se anticipó lo que será una gran velada de MMA (como se conoce a este deporte por su sigla en inglés).