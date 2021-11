Paridad de género y voto joven, a la espera de un guiño político en la Legislatura

Culminado el período legislativo ordinario 2021 el proyecto de voto joven y el de paridad de género siguen siendo una deuda de la Legislatura de Corrientes, aunque no se descarta que el primero sea incorporado en el temario de extraordinaria, a pesar de que desde el Senado aseguran que no hay consenso para aprobar la normativa.

A más de un año de su remisión por parte del Ejecutivo Provincial, el proyecto del voto joven fue sancionado en la Cámara de Diputados el 20 de octubre de este año, pero en el Senado no logró los consensos necesarios y todavía permanece en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en medio del debate que surgió desde el propio oficialismo sobre su carácter facultativo.

El senador provincial y exgobernador Ricardo Colombi postuló que el voto joven debía ser obligatorio y esto generó la polémica que derivó en la falta de acuerdo para avanzar en consonancia con la Cámara Baja provincial.

“Son excusas para no aprobar la ley, hay que darle la posibilidad a los jóvenes de que, en caso de querer hacerlo, entre 16 y 18 años puedan votar como lo hacen en las elecciones nacionales”, reclamó el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés en referencia al planteo de Colombi.

No obstante, el proyecto no prosperó con el correr de las sesiones intermitente a causa de la campaña electoral y el escrutinio de las elecciones nacionales y municipales que se realizaron en la provincia, pero no se descarta que sea incluido en el temario de sesiones extraordinarias, a pesar de que desde el propio Senado afirman que por el momento no están dadas las condiciones para aprobar la iniciativa del Ejecutivo.

Vale considerar que en Corrientes estuvieron habilitados para votar en las elecciones nacionales 25.661 jóvenes, de los cuales 7.210 estuvieron facultados para elegir por primera vez intendentes ya que las elecciones en las 15 comunas que fueron a las urnas con las elecciones generales así lo permitió.

Paridad

Otra de las deudas pendientes del período legislativo ordinario 2021 es la paridad de género. En la Legislatura hay cuatro proyectos, pero no se avanzó con el tema y todavía duermen el sueño de los justos en las comisiones.

En la Cámara de Diputados son tres proyectos los que se encuentran en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados: el de la diputada Alicia Meixner (PJ), que propone la equidad en los tres poderes y que las grillas electorales respeten la equidad horizontal y vertical; el otro que pertenece a la diputada provincial Eugenia Mancini, de Cambio, Austeridad y Progreso (CAP), que proyecta la equidad también en los tres poderes del Estado, y el tercero que ingresó a la Cámara Baja es el remitido por el Ejecutivo provincial, y plantea la equidad en el Poder Legislativo solamente.

Mientras que en el Senado provincial, a finales de julio del año pasado, ingresó un proyecto de ley que instituye la igualdad y equidad de género en la composición de los tres poderes del Estado, autoría de los senadores provinciales Alejandra Seward, Ricardo Colombi, Graciela Rodríguez y Graciela Insaurralde, todos de la Unión Cívica Radical (UCR), y que continúa en comisión para su tratamiento.

“Hay que dejar de demorar las cuestiones que son fundamentales para los jóvenes y para las mujeres”, reclamó Valdés en más de una oportunidad, abogando para que las mujeres puedan participar en igual número en las cámaras y para que se habilite a los jóvenes de 16 y 17 años a votar.

Es importante recordar que Valdés ya había presentado proyectos similares el 29 de octubre del 2018, iniciativas que no fueron tratadas en la Cámara de Diputados, pese a que el oficialismo tenía los números necesarios.