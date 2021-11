Docente del año: el correntino Hollman busca impresoras 3D para sus alumnos

El docente rural, Nahuel Hollman, que trabaja en la Escuela N° 553 de San Cayetano y es flamante finalista del certamen “Docentes que inspiran”, viajará a Buenos Aires el próximo 10 de diciembre a la gala de premiación donde confirmarán al ganador. Además, busca adquirir impresoras 3D para sus alumnos de la institución rural.

El profesor, que trabaja en la institución hace 12 años, participa en el certamen que busca homenajear a los maestros más destacados del país. El ganador se llevará $600.000.

Lo eligieron entre 3.000 postulantes y figura entre los seis finalistas por su proyecto “Misión Steam Latam: chicas a Marte”.

El certamen premia a aquellos docentes que dejan una huella imborrable en sus alumnos y hacen una contribución al futuro de la educación.

“A nosotros nos informaron que el 10 de diciembre se hace la gala de premiación y se filma en Artear, que depende del Grupo Clarín, y se va a transmitir unos días o semanas después. Tenemos que estar ahí al mediodía”, afirmó Hollman a El Litoral.

Además contó que podrán saber anticipadamente quiénes son los ganadores porque hay un ganador y dos menciones especiales entre los seis finalistas. Agregó que en el lugar se hará la premiación tras la evaluación de los 11 jurados que son especialistas en educación. “No me dijeron nada más, me enviaron los pasajes en avión y me dijeron que me iban a buscar, que me llevarán y filmaremos, pero hasta ahí. Esa es toda la información que tenemos”, indicó.

Proyectos

El proyecto por el que fue elegido fue hecho con 35 niñas de toda Latinoamérica, que trabajaron con el docente. Entre las estudiantes hay jóvenes oriundas de Colombia, Uruguay, Venezuela y Argentina.

Por otro lado, el pasado viernes culminó una capacitación llamada “Niñas empoderadas con una mirada steen”, que fue organizada por Nahuel junto con una docente colombiana. Durante cinco días estuvieron con 200 niñas de Argentina, Colombia, México y República Dominicana.

“Queremos potenciar los encuentros internacionales, hacerlos un poco más macro y que participen más profesores y países. El lunes 6, haremos entrega de certificados a esas 200 niñas y el año que viene seguiremos con la temática. En algún momento queremos que sea presencial, si se dan las condiciones, traer profesores de otros países y ser invitados a talleres y ese tipo de encuentros. Estoy seguro de que esto va a seguir por tiempo indeterminado porque es muy productivo hacerlo para los chicos”, explicó el docente.

Escuela en San Cayetano

La institución educativa comenzó a tener internet desde el año pasado, pero solo para cuestiones administrativas. El docente contó que pidió un cable para que el servicio llegara a la sala de computación, pero “la velocidad es lenta” y la utilizan para buscar algún tipo de información, nada más.

“Trabajamos la realidad aumentada o virtual con gafas, las que compré, como casi todas las herramientas, como placas de microcontroladores, kit de sensores y placas robóticas, porque nadie nos da un apoyo. Siempre prometen, pero nadie te da recursos”, dijo.

También destacó que “una drogueria hace un mes nos donó un dron para la escuela, pero solo eso recibimos. Nadie se acercó, nadie preguntó si necesitábamos algo. El año que viene pensamos arrancar con todo con nuevos proyectos”.

Agregó que para el año que viene busca adquirir impresoras 3D para los chicos de la escuela y más equipos de robótica “porque hay muchas ramas” y los alumnos hasta el momento trabajan con dos tipos de placas. “Nadie se ha acercado para aportar ayuda, hemos ido a encuentros de robótica con un montón de alumnos, siempre prometieron insumos, y nunca nos trajeron nada. Seguimos igual”, concluyó.

(GGC)