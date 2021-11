Autocensura, mirada de furia y postura de superpoder: el análisis de los gestos de la China Suárez en la entrevista con Fantino

El lunes se estrenó el mano a mano de Eugenia La China Suárez con Alejandro Fantino a través de la plataforma Star+, donde la actriz rompió el silencio por primera vez luego de ser señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Exactamente seis días después de que la empresaria le contara su verdad a Susana Giménez, la ex Casi Ángeles mantuvo una charla a solas con el periodista, y se mostró firme en sus convicciones. Sin embargo, el Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal con sede en Buenos Aires, Hugo Lescano, habló con este medio y detalló los mensajes implícitos detrás de los gestos faciales que hizo durante la entrevista.

“Inicialmente se planta con gran seguridad y autoridad. Eso se advierte porque tiene la espalda apoyada completamente en el respaldo y como gestualidad relevante vemos que tiene los codos hacia afuera: esa es la postura del superpoder, similar a cuando colocamos los brazos en jarra o cuando ponemos las manos detrás de la cabeza y los codos quedan expuestos”, explica en un comienzo el especialista que además es consultor externo de la OEA (Organización de los Estados Americanos) en Washintong DC en comunicación no verbal y negociación. En este sentido, amplía el significado de la forma en que la actriz se sentó: “Casi todos los mamíferos tratan de expandir su cuerpo para impresionar”.

“Los monos cuando se golpean el pecho para simular que son más grandes y poderosos; y algunos que no son mamíferos, como el pavo real que expande todo su plumaje para decir: ‘Acá estoy yo’. Inconscientemente abrimos los codos cuando nos mostramos con seguridad y autoridad, confiados, una postura que mantuvo prácticamente en toda la entrevista, aunque en algunos momentos cuando se tocaron temas relevantes para ella, su cuerpo expresó emociones distintas a las que dijo con sus palabras”, revela.

Antes de continuar con la ejemplificación aclara que se denomina “unidad de acción” a un conjunto de músculos, por lo menos dos, que se sincronizan para expresar una emoción en el rostro humano. Lescano asegura que la primera que queda a la vista es la unidad número 18: “Es como si lanzaramos un beso, la cara típica de trompita para las selfies, y La China la expresa en el momento en que Fantino le pregunta cómo hace para conocer a alguien; el gran problema que presenta es que está bastante frustrada en el aspecto de vincularse con otras personas”.

“Ella denota frustración por los obstáculos que tiene para vincularse con otra persona. Ese gesto lo hacemos los seres humanos cuando nos sentimos frustrados internamente, incómodos con lo que estamos hablando, y esa falta de bienestar la expresa nuestro cuerpo remitiéndonos a la succión. Como mamíferos el mejor momento psicológico que hemos tenido fue alimentándonos, tomando el pecho”, explica. Y enfatiza: “Esa gestualidad está catalogada en el sistema de acción de codificación facial y remite a cuando queremos refugiarnos en un sentimiento que en ese momento no estamos teniendo”.

En el mismo momento de la charla donde Fantino le consultó a la actriz qué tipos de hombres le atraen a la hora de empezar una relación, el especialista advierte otra gestualidad. “Ella saca la lengua hacia adelante, y corresponde a la unidad número 19, que es un comportamiento que solemos hacer cuando estamos a punto de tergirversar una historia o de reservar gran parte de la información que teníamos pensada decir; también cuando damos una gran declaración de algo y después nos arrepentimos”, sostiene.

“En este caso justo hacía referencia a cómo conoce gente, así que algo hay en la manera en que La China se vincula que no nos está diciendo. Ella dice que no va a los boliches de Buenos Aires, que no tiene Tinder, o sea que cuenta todo lo que no hace pero no nos cuenta lo que sí hace. Pese a que se muestra muy segura con su discurso, esa unidad de acción suele aparecer cuando uno empieza a tocer un poco la información”, agrega.

A los pocos minutos la actriz dejó en evidencia otro aspecto del lenguaje no verbal: “De manera inconciente tapa su boca con el dedo, se rasca justo arriba del labio, y ese gesto es un gesto de autocensura, especialmente en un contexto de interrogatorio, donde ella está a expensas del periodista”. Lescano deja en claro que la frase “un gesto habla más que mil palabras” aplica en esta ocasión: “Justo cuando tiene que hablar acerca de cómo se vincula en el campo afectivo hace una pausa y pasa la mano por la boca; estuvo a punto de decir algo que pensó que podría perjudicarla y por eso le envía un mensaje a su cerebro que se expresa en su cuerpo con esa unidad, y si tuviéramos subtítulos, La China nos estaría diciendo: ‘Tengo mucho más para decirles, pero prefiero callarme’”.

Más adelante el periodista le consulta sobre las personas que podrían haberla defraudado o “soltado la mano”, en referencia implícita a los rumores que circularon sobre su distanciamiento de Paula Chaves, y en este punto de la charla Lescano también puntúa algunas gestualidades. “Ella dice que su familia está intacta y su círculo más importante también, y que lo que digan los demás no le afecta, pero en una micro expresión que fue muy veloz, su cuerpo dice otra cosa: su rostro dice que ella está muy enojada, no nos dice con quién, pero hay una molestia hacia una o varias personas”, explica, en referencia a la unidad de acción número 4, donde las cejas están hacia adentro, la unidad número 7 de “la mirada de la furia”, y la únidad 29 de la mandíbula desplazada.

En este momento de la entrevista la china habla sobre como le gustan los hombres, y ella dice que se fija en la personalidad. Cuando habla de la pareja ideal que eligiría, los chicos introvertidos, coloca la mano en el mentón. Ese es un gesto de rflexión y toma de decisión, cuando una persona que está hablando de temas afectivos y nos da la señal reflexiva implica que realmente le importa esta temática, y nos da el mensaje de que es ella la que toma la decisión en una pareja. Es la que pone las reglas, la que toma als decisiones en la pareja, la que dice como son las cosas. Tiene un marcado liderazgo y es ella la que toma la decisión en el área afectiva.

“Eso que vemos en el rostro de la China Suárez es una de las siete emociones básicas universales: nos referimos a la ira, e implica que está enojada con gente que habló de ella, aunque con sus palabras diga lo contrario”, sentencia Lescano. El especialista, que suele publicar sus análisis en su cuenta de Instagram, concluye con una llamativa “señal reflexiva” que se repitió en varios momentos de la charla: “Cuando ella dice que se fija en la personalidad de los hombres coloca la mano en el mentón, que es un gesto de reflexión y toma de decisión”.

“Cuando una persona que está hablando de temas afectivos nos da la señal reflexiva deja entrever que realmente le importa esa temática, y nos da el mensaje de que es ella quien toma la decisión en una pareja. La China es la que pone las reglas, la que toma las decisiones, la que dice cómo son las cosas; tiene un marcado liderazgo en el área afectiva”, remata Lescano.

Infobae