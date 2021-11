Liga Correntina: Curupay A y Libertad son líderes del femenino

Curupay “A” y Libertad son los punteros e invictos del torneo de primera división A del fútbol femenino que organiza la Liga Correntina, tras jugarse el fin de semana la tercera fecha de la competencia.

Las Madereras derrotaron 1-0 a Doctor Montaña, que, de todas maneras, sigue siendo escolta de los líderes, mientras las Decanas empataron 2-2 un emotivo encuentro en su visita a Sportivo, después de haber estado en ventaja por dos goles y desperdiciar un penal.

Resultados: Sportivo 2 - Libertad 2, Dr. Montaña 0 - Curupay “A” 1 y Yaguareté “A” 0 - Mandiyú 1.

Las posiciones quedaron así: Libertad y Curupay “A” 7 puntos, Sportivo Corrientes y Mandiyú 4, Dr. Montaña 3 y Yaguareté “A” 0. La próxima fecha, cuarta del certamen, comprenderá estos partidos: Dr. Montaña vs Sportivo, Mandiyú vs Libertad y Curupay “A” vs Yaguareté “A”.

En el Ascenso

Con su triunfo ante Yaguareté “B” por 3 a 1, las chicas de Boca Unidos quedaron como únicas líderes del campeonato Oficial de primera división B organizado por el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Correntina. Las Aurirrojas quedaron en la cima tras el empate entre Deportivo Empedrado y Ferroviario, además de que Deportivo Popular tuvo fecha libre. Por otra parte, Peñarol se acomodó en la lucha de los de arriba al golear 4-0 a Soberanía, mientras que Curupay “B” consiguió sus primeros puntos al vencer por la mínima diferencia a Robinson, que todavía no sumó puntos.

Resultados: Peñarol 4 - Soberanía 0, Yaguareté “B” 1 -Boca Unidos 3, Ferroviario 0 - Deportivo Empedrado 0 y Curupay “B” 1 - Robinson 0. Libre: Deportivo Popular.

Las posiciones quedaron así: Boca Unidos 9 puntos, Ferroviario 7, Deportivo Popular y Peñarol 6, Deportivo Empedrado 4, Curupay “B” 3, Robinson, Soberanía y Yaguareté “B” 0 unidades.

La próxima fecha comprende la disputa de estos encuentros: Deportivo Empedrado vs Peñarol, Soberanía vs Robinson, Curupay “B” vs Yaguareté “B” y Boca Unidos vs Popular. Libre: Ferroviario.