Paula Chaves reveló cómo está Zaira Nara en medio de los rumores de crisis con su pareja

Pese a que no se quiso meter de lleno en el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, Paula Chaves dio algunas pistas de cómo está su amiga Zaira (la hermana de la empresaria), tras rumorearse que se había peleado con Jakob von Plessen por un supuesto de encubrimiento al futbolista.

En el ida y vuelta de Vero Lozano y la conductora de Bake Off en Cortá por Lozano, Paula dijo que esto era horrible pero no quería hablar del tema.

"Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar, ni hablar, ni nada", sumó."Está muy bien. Se entiende perfectamente. Pero igual, vos sos más amiga de Zaira", le consultó la conductora. "Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo", dijo Paula.

"Y con la China, buena onda pero no es que eras tan amigas, era otra relación", expresó la conductora con el fin de encontrar una respuesta sobre su examiga. "Claro", atinó a responder.

"¿Y Zaira está bien? Porque se había dicho que se había peleado con Jakob", ultimó la doctora. "No. Ella está muy bien. Está bárbara y muy tranquila", concluyó.

Con información de Ciudad.com.ar