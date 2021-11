Huracán se presenta en Tucumán por el Nacional Senior

Otro exigente compromiso tendrá Huracán Corrientes cuando visite esta mañana a San Martín de Tucumán. El partido que abrirá la cuarta fecha del Grupo C del torneo de Primera División de la Liga Nacional Senior 2021 tendrá lugar desde las 10.30 en el complejo Natalio Mirkin.

El conjunto correntino buscará recuperarse de la derrota sufrida hace una semana en su estadio ante Güemes de Santiago del Estero (0-1), que lo dejó sin invicto en la categoría ante un rival que viene de celebrar en tierras santiagueñas, donde dio cuenta de Central Córdoba por 2 a 1.

El partido es clave para las ambiciones de ambos equipos de clasificar a la próxima instancia del certamen, ya que cuentan con un partido ganado y otro perdido. En el caso de Huracán, tras quedar libre en la primera fecha, en la siguiente venció 5-2 a Chaco For Ever.

Las posiciones del Grupo C se encuentran así: Central Córdoba (3 PJ) y Güemes (3 PJ) 6 puntos; Huracán Corrientes (2 PJ) y San Martín (2 PJ) 3; Chaco For Ever (2 PJ) 0.

Por el Regional

La quinta fecha del torneo Regional “Clausura” Senior se pondrá en marcha hoy con dos partidos a jugarse en San Luis del Palmar. Desde las 9.30 el local, Deportivo Del Palmar enfrentará a Chaco For Ever, mientras que desde las 11.15 Deportivo Águilas F. C. se medirá ante Deportivo San Cosme.

La fecha se completará con el partido entre Deportivo Policiales y Huracán Corrientes, pospuesto por el viaje del Globo a Tucumán.