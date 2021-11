Seis equipos del norte clasificaron a los cuartos de final del “reducido”

Con mayoría de equipos que integraron la zona norte en la fase clasificatoria del certamen se jugarán dentro de dos semanas los partidos correspondientes a la segunda fase eliminatoria del torneo Federal A, buscando el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En la víspera se jugaron los encuentros correspondientes a la primera fase eliminatoria del “reducido”, instancia en la que salieron airosos en condición de local, Gimnasia y Tiro y Central Norte, ambos de Salta, y Chaco For Ever, de Resistencia. En tanto que dieron la nota de la jornada Defensores de Pronunciamiento y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que triunfaron como visitantes.

En su estadio, Gimnasia y Tiro dio cuenta de Villa Mitre de Bahía Blanca, al que venció 2 a 1. Para el Albo marcaron Juan Manuel Perillo y Alfredo González Bordón, mientras que el descuento del conjunto bonaerense llegó por intermedio de Facundo Laumann

A pesar de jugar uno de sus partidos de local en la temporada, Central Norte se impuso por 1 a 0 sobre Juventud Unida Universitario de San Luis, con gol de Diego Magno, en un partido jugado en el estadio Padre Martearena. El Azabache sostuvo el arco en cero por virtudes de su arquero Mauricio Pegini, de destacadas intervenciones ayer.

En Resistencia, Chaco For Ever dejó en el camino a Independiente de Chivicoy al que derrotó por 2 a 1. Los goles del encuentro jugado en el estadio Juan Alberto García fueron convertidos por Cristian Ibarra, de penal, y Matías Romero, ambos en la etapa inicial, mientras que Rodrigo Bernal González puso el descuento en el complemento para los bonaerenses.

Defensores de Pronunciamiento sorprendió en San Juan a Sportivo Peñarol, al que goleó 5 a 2 para pasar de fase. El “Depro” definió prácticamente el duelo en la primera parte, cuando se imponía con dos goles de Nazareno Rodríguez y otro de Lautaro Robles. A pesar de que en el complemento descontaron Lucas Fernández y Luis Argumosa para el conjunto de Chimbas, los entrerrianos ampliaron las cifras con anotaciones de Agustín Guiffrey, de penal, y Mauro Gutiérrez.

Sobre el final del juego, el arquero del “Depro”, David Correa, le atajó un penal a Michel García. El partido en San Juan estuvo interrumpido durante algunos minutos por un accidente en la tribuna del equipo local.

Otro que dio la nota fue Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El octavo de la zona B del certamen eliminó al segundo de la zona A, Sol de Mayo de Viedma, al vencerlo en el sur del país por 4 a 2.

En Bahía Blanca, Olimpo venció 3-1 a Sportivo, de Las Parejas. Santiago Gutiérrez puso en ventaja a la visita, pero los dirigidos por Carlos Mayor lo dieron vuelta con anotaciones de Nicolás Capraro, Franco Olego y el correntino, Aldo Araujo.

En tanto que en Río Negro, Cipolletti superó 1 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, con gol marcado por Cristian Taborda en el segundo tiempo.

Tres goles de Franco Coronel le dieron una inmejorable ventaja a los bonaerenses en la etapa inicial, aumentando al inicio del complemento Germán Cervera. Los descuentos de Diego Galván y Ramiro Balbuena no alcanzaron para los rionegrinos, que quedaron eliminados.

A estos cinco equipos se sumará en la segunda instancia eliminatoria Racing de Córdoba, ganador de la zona B del certamen, que viene de caer en la final por el primer ascenso ante Deportivo Madryn, por lo que será el sexto equipo, de ocho, que irán por la segunda plaza a la Primera Nacional.

Los cruces

Los cruces de la segunda ronda eliminatoria, a disputarse dentro de dos semanas en cancha neutral, serán los siguientes: Racing (Córdoba) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Defensores (Pronunciamiento), Central Norte (Salta) vs. Olimpo (Bahía Blanca) y Cipolletti (Río Negro) vs. Chaco For Ever.