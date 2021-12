Nueva modalidad de estafa: vaciaron la cuenta bancaria de una mujer

Una usuaria del servicio de telefonía de Personal y cliente del Banco Hipotecario sufrió el robo no solo de su línea de teléfono sino también de todos sus fondos.

María Fernanda Carrió contó a Noticiero 9 Federal, que el martes 16 de noviembre una persona se había comunicado con la empresa desde otra línea telefónica para solicitar el cambio de titular de la cuenta que ella ocupa. “Mi línea la tengo desde el 2005 de forma ininterrumpida”, remarcó.

“A la persona del *111 no le llamó la atención que llamen desde otra línea”, contó, y resaltó que además que “validaron la gestión con tres preguntas cuyas respuestas se pueden encontrar en Google. Son datos de público conocimiento”. El sujeto en cuestión respondió bien las preguntas y se hizo el cambio de titularidad a otro chip, lo cual según Carrió fue “sin su consentimiento”.

Y lo que es más, reveló que “no hay ningún llamado ni contacto directo a mi línea para corroborar que era yo”.

El final de esta transferencia era llegar a la cuenta bancaria de María Fernanda y vaciarla.

La mujer explicó que el Banco Hipotecario, del cual es cliente, tiene un sistema donde para realizar una transferencia le llega un mensaje al celular con un código de seis dígitos que debe ingresar al home banking para validar la operación. Pero, lo que no sabía, es que “de esa manera tan simple también podían cambiar la clave del home banking y el usuario”. Este hacker “cambió la contraseña, se transfirió el 100 % de los fondos, vende los dólares y se transfiere también eso”. Mientras tanto, María Fernanda “estaba totalmente ajena a eso porque no tenía línea y no me llegó ninguna notificación” de las operaciones.

Contó que al regresar a su casa en Corrientes desde su lugar de trabajo en Resistencia, “voy al supermercado, hago una compra mínima y da ‘fondos insuficientes’ en todos los postnet del local”. Cuando intentó revisar su home banking desde el celular, gracias a que estaba registrado con su huella digital “puedo ver que mi caja de ahorro está en cero”.

Inmediatamente pidió el bloqueo del número en Personal e inició el trámite para recuperar la línea, que —cabe destacar— le llevaría unos 10 días, cuando al hacer solo le tomó “cinco minutos” el cambio de titular.

Posteriormente hizo la denuncia penal en la Policía, en la División de Ciberdelitos y en Defensa al Consumidor. Por otra parte, hizo el reclamo por fraude en el Banco, pero le dijeron que “no se pueden hacer responsables de lo que pasó porque todas las transferencias se validaron correctamente con el sistema”. Ante ello, trabaja con un estudio jurídico para resolver la situación y efectuar la demanda.

Y explicó que manejan, por el momento, dos hipótesis: “Algún empleado del Banco Hipotecario brindó información, o el Banco tiene un sistema totalmente permeable y no otorga seguridad al usuario”.

(NG)