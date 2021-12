El valor del 10 de diciembre

Por Norma Morandini(*)

Publicado en Clarín

El diez de diciembre, día del recambio parlamentario, coincide en el calendario con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esa religión laica que pone la vida humana en el centro de la protección para combatir la prepotencia de los estados. Una coincidencia en el calendario que debiera funcionar al revés. Son los derechos humanos, como consagración de igualdad en la pluralidad, los que le dan sentido a la democracia.

Sin embargo, entre nosotros sobrevive una cultura política que ignora esa filosofía jurídica y se apropió políticamente de lo que es universal. Redujo los derechos humanos a las atrocidades de la dictadura. Son precisamente los heridos, los humillados y perseguidos, los que han padecido en carne propia la prepotencia de un estado que utilizó las mismas armas de terror que decía combatir, los que vencen su propio miedo y ocupan la plaza pública para increpar al poder y reclamar justicia.

Es comprensible el sentimiento de deuda que tienen las víctimas con una sociedad que aterrorizada cerró sus visillos para no ver lo que sucedía fuera.

Los argentinos siempre estaremos en deuda con esas personas que abrieron caminos de verdad y justicia para todos nosotros. No así la apropiación política que contaminó una concepción liberal nacida de las cenizas del nazismo y la segunda guerra mundial, el mayor impulso democratizador que hizo de las democracias desarrolladas de Europa la prueba incontestable del progreso asociado a la libertad, condición ineludible para reclamar por la igualdad.

Porque nacemos libres e iguales en derechos y somos seres razonables debemos actuar fraternalmente. El espíritu igualitario consagrado desde el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, malversado en nuestro país porque el Estado democrático ha descuidado su obligación de proteger y garantizar esos derechos a la vida y a la libertad, en igualdad de condiciones. Una actitud poco razonable que restringe la fraternidad tan solo a “los compañeros”. Las denuncias de torturas, persecuciones y censura a la prensa dependen de la ideología, de quien las aplica y no del sufrimiento de las víctimas.

A lo largo de estos casi cuarenta años, efectivamente, institucionalizamos la rutina electoral para cumplir con el principio democrático de la alternancia en el poder, pero en términos de igualdad de derechos estamos muy lejos de la protección que el estado democrático debe garantizar a los ciudadanos, vivan donde vivan y gobierne quien gobierne.

La pandemia desnudó el autoritarismo que como cultura subyace en muchas regiones de nuestro país, alejadas del ojo público de la prensa, protegido por dinastías políticas de matrimonios en las gobernaciones, caudillos feudales que se perpetúan en el poder y vuelven a lanzar al espacio público a “madres del dolor” como las de Santiago del Estero que claman justicia por sus hijos asesinados por agentes del Estado provincial sobre los que se acumulan las denuncias.

Es de esperar que los nuevos legisladores unan su voz a los que casi en solitario vienen denunciando “la violencia institucional” en las provincias feudales. Alcanza con leer los informes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y Amnistía internacional para conocer las violaciones a los derechos humanos en los tiempos del confinamiento obligatorio que convirtió al país en una cárcel sin rejas.

Los nuevos legisladores recibirán al ingresar un ejemplar bellamente encuadernado de la Constitución nacional, reformada en 1994 que debiera ser la biblia cívica, en la que deben aprender la inclusión de una docena de tratados internacionales de derechos humanos que por tener jerarquía constitucional están por encima de las leyes locales y son el compromiso contraído por el estado argentino ante la comunidad de naciones.

A la par, los nuevos legisladores deberán cumplir con un ritual cargado de emoción personal pero vaciado de su verdadera significación desde que los autócratas que confunden estado con gobierno ensayan fórmulas no escritas y juran por su familia, sus esposos o los lideres políticos a los que les agradecen las bancas. Si como escribió el filósofo Filón de Alejandría: “Los hombres recurren al juramento porque son infieles y carecen de credibilidad”, para honrar a los que no están, “los treinta mil desaparecidos”, el juramento repetido en los últimos años, debieran saber que no hay mayor honra que respetar la Constitución, a quien le deben juramento para reafirmar un nuevo pacto con la democracia, hija dilecta de la República, a quien le deben las bancas.

* Periodista y política argentina.