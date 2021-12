“Morales será el presidente de la UCR”

El gobernador Gustavo Valdés se animó a vaticinar que Gerardo Morales será el nuevo presidente de la UCR. “La elección se hará el viernes y están dadas las condiciones para que Morales vuelva a ser el presidente del radicalismo”, dijo.

Sobre la realidad del partido en Corrientes, confirmó que “se prorrogarán todos los mandatos partidarios hasta marzo”.

Consultado sobre su interés por presidir la mesa nacional del partido. Valdés aclaró: “Yo acompaño como gobernador no soy delegado nacional así que no puedo ser el presidente. Solo acompaño no puedo estar en todas, hay que dejar que los demás participen”. Se confirmó además que mantuvo una reunión ayer con la militancia juvenil de la UCR junto con la flamente presidenta de la JR, Valeria Pavón.