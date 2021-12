Continúa el alerta por sequía en Corrientes aunque la probabilidad de incendios disminuyó

Continúa el alerta por sequía y riesgo de incendios en Corrientes aunque en Capital la probabilidad de incendios forestales disminuyó por la humedad en la tierra. No se descarta que vuelvan las altas temperaturas.

“Nosotros hoy por hoy seguimos en la misma situación de sequía porque en las diferentes regiones el clima se da de diferente manera. Ninguna localidad del norte es igual a la del sur. En algunas zonas ha llovido más de 200 milímetros”, aseguró el jefe de Defensa Civil de la provincia, Orlando Bertoni

“La alerta continuará, nosotros seguimos con está situación después de mayo de 2019 que no se noto porque había agua pero comenzó a acrecentar en el 2020 y disminuyó a partir de diciembre del año pasado”, agregó.

Según el funcionario las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal, hubo altas y bajas probabilidades de riesgo de incendios pero indicó que Corrientes sigue en alerta y más ahora que es temporada alta y que las personas son imprudentes.

“Vivo rogando que no pase nada, en los últimos 10 días ha llovido pero no para que salgamos del alerta para hacerlo debemos tener entre 40 y 70 milímetros por 8 días y para recuperar la humedad que se perdió y tiene que ser lluvia pareja”, resaltó a El Litoral. Además, recalcó que en Capital podrían ocurrir incendios en la costa del Paraná donde no se encuentra la infraestructura de la costanera y hay maleza. “En los lugares con más vegetación pueden ocurrir incendios”, dijo.

“En estos días el clima es húmedo pero no significa que seguirán los calores. Estamos con probabilidades de continuar con La Niña. Cuando hay humedad en la tierra disminuye la probabilidad de incendios. En Capital venimos bien gracias a eso. Solo incendios por quema de basura”, concluyó.