La historia detrás del video viral de Ed Sheeran a Antonela Roccuzzo

Todo comenzó en septiembre pasado, cuando Ed Sheeran viajó a París y aprovechó la oportunidad para visitar el estadio PSG y posar junto a Lionel Messi. Al igual que muchísimos fanáticos del futbolista argentino, el popular cantante británico inmortalizó dicho recuerdo y lo compartió con sus más de 36 millones de seguidores de Instagram. “Gracias por recibirme a mí y mi familia”, escribió junto a aquella foto en la que, además, mencionó al jugador, quien le respondió: “Un gusto conocerte, Ed crack!!”.

Aquel encuentro entre las dos figuras no pasó desapercibido para Antonela Roccuzzo -esposa de Messi-, quien se declaró fanática del músico autor de temas como Perfect y Thinking Out Loud. Por ese entonces, bromeó en sus redes sociales al lamentar no haber podido conocer a su ídolo, quien recientemente lanzó, Merry Christmas junto a Elton John.

Con el motivo del nuevo tema, el cantante británico dio una serie de entrevistas y en diálogo con la actriz y conductora argentina Daniela Aita -popularmente conocida como Dakyta, que está viviendo en Los Ángeles-, le envió un video a la rosarina que se terminó viralizando.

“Perdón que no nos vimos en París, pero voy a volver a tocar en el próximo verano europeo en el Stade de France. Si querés venir, estás más que invitada. Y tengo un disco vinilo para vos también”, le dijo Ed Sheeran a Antonela Roccuzzo en un video que grabó junto a la ex Casi Ángeles. Dichas imágenes se viralizaron de inmediato y llegaron a los medios de todo el mundo: Argentina, Francia, Inglaterra.

Ahora bien, ¿cómo surgió el video del cantante a la esposa de Messi? “Se me ocurrió hacerlo porque durante la nota hablamos del público argentino, de su fanatismo por el fútbol y me contó cómo había sido su encuentro con Messi. Y cuando terminó la entrevista le propuse mandarle un video a Antonela, que no había podido conocerlo”, explicó Dakyta a Teleshow sobre las imágenes se viralizaron y llegaron rápidamente a la rosarina.

¿Y, cuál fue la reacción del músico? “¡Se re copó de inmediato! Re buena onda, muy simpático”, destacó la conductora sobre el artista que no dudó en aceptar la propuesta y saludar la mamá de Thiago, Mateo y Ciro, quien recibió el video con mucha alegría. Además, se mostró ansiosa por la llegada del próximo recital de Ed Sheeran en el estadio francés para poder ir a disfrutarlo, conocerlo, tomarse la tan esperada foto e irse con el disco de regalo.

Con respecto a Dakyta, autora del video viral de Ed Sheeran que alegró a Antonela Roccuzzo, la actriz está viviendo en Hollywood desde hace cuatro años, en donde también triunfa como conductora. Por caso, en dicho rol tuvo la oportunidad de entrevistar al músico, así como también a Daddy Yankee, a los Backstreet Boys, entre otros. “Es un genio, fue una de las cosas más importante de mi carrera como conductora de televisión”, destaca sobre la nota que grabó la semana pasada en Los Ángeles.

Y si bien vive en dicha ciudad, por ese entonces estaba en Miami cumpliendo con otros compromisos laborales y debió tomar un vuelo para encontrarse con el artista. “Fue una de las mejores semanas de mi vida”, agrega quien también es locutora. Es que viene de filmar su primer protagónico en Hollywood, en donde interpretó a una argentina que hace muchos años no puede regresar a su país. “Es una historia muy triste, muy linda, y algo que a todos los inmigrantes nos pasa, o nos pasó, en algún momento”, dice sobre Navidad de reserva, película cuyo rodaje tuvo lugar en el estado de Óregon.

También filmó un cortometraje en el que interpretó a una judía ortodoxa y continúa con su trabajo de conductora. “Está siendo muy bello este lugar”, celebra quien viajará a la Argentina para pasar las Fiestas con su familia. Había estado en agosto, luego de mucho tiempo, y en aquella oportunidad conoció a su sobrina, que había nacido durante pandemia del coronavirus. “Es una forma muy bella de terminar el año. Yo digo que todos estos son regalos de Navidad”, concluye Daniela Aita haciendo referencia a la película que filmó y al nombre de la canción que Ed Sheeran realizó con Elton John y que la llevó a poder entrevistarlo.

