Karlen anunció una inversión de $140.000 millones para Corrientes

El diputado del Parlasur, Alejandro Karlen, anunció las obras del gasoducto para el nordeste argentino y señaló: “El Gobierno nacional decidió reactivar esto e incorporó en el presupuesto nacional la posibilidad de que para 2022 el proyecto pueda comenzar a ejecutarse”. “En Corrientes el gasoducto tiene una longitud de 850 km y en Misiones 467 km. Esto significa una inversión de más de $140.000 millones, con ese dinero se va a hacer la compra de los caños”, explicó.

Por otro lado, comentó que los parlamentarios del Parlasur mantuvieron un encuentro con Santiago Cafiero. “En esa reunión nos marcó cuál es la voluntad que tiene el Gobierno nacional y cuál es la política exterior que aspira hacia el futuro a partir de su gestión. En ese sentido nos invitó a que trabajemos juntos los 600 proyectos que presentamos en el Parlasur”.

Karlen reflexionó: “Esta obra representa fundamentalmente una estrategia y constituye un hecho de reparación histórica con las provincias y la región más postergada del país. Nunca tuvimos acceso al gas natural por redes, poca o nula generación eléctrica, operando aisladas del Sistema Argentino de Interconexión y del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural por Redes. Esto significaba que no teníamos obras de infraestructura de mayor relevancia. Y esto pasó porque Argentina se había reducido, siguiendo la línea histórica del conservadurismo, a la Pampa húmeda que conviene a los intereses de nuestras clases dominantes y sus socios. No debemos olvidar que, de no haber sido por Mauricio Macri, el Gnea hubiera abastecido con gas natural de red a 755.555 usuarios, porque ese había sido su objetivo inicial. Esos 755.555 argentinos que hoy se abastecen con gas licuado envasado en garrafas tendrían que haberse encontrado conectados a la red a enero de 2018", sostuvo el parlamentario.