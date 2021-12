Diputados aprobó el Presupuesto 2022 y las Cuentas de Inversión

En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados otorgó ayer media sanción al Presupuesto Provincial 2022 y las Cuentas de Inversión 2020.

Por casi cinco horas, con chicanas y frases “célebres” unos defendieron y otros cuestionaron el Presupuesto Provincial 2022 que prevé recursos por $233.181.305.360,68 y que ya contaba con despacho favorable.

El oficialismo, encabezado por el presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados Norberto Ast, defendió los números proyectados por el gobernador Gustavo Valdés. “Este presupuesto marca un rumbo, un norte en función de las expectativas que se generan a partir de las recaudaciones y como se orienta el gasto”, aseguró. También hizo un repaso por los principales puntos del Presupuesto 2022, ponderó la inversión en educación, energía, Vivienda, Ioscor, Instituto de Previsión Social y la construcción de la nueva cárcel en San Cayetano, los recursos para los tres poderes del Estado y remarcó la continuidad de la actividad productiva en medio de la crisis sanitaria.

Los legisladores del oficialismo no dejaron pasar la oportunidad para reclamar por el alto índice de inflación, la constante emisión, la desinversión del Gobierno nacional para con la provincia, y ponderaron la política salarial, la construcción del Hospital de Campaña y la fabricación de los respiradores en la provincia.

Levantaron la bandera del federalismo al dar cuenta de la inversión del Gobierno provincial en los municipios con un 69 por ciento.

También hicieron hincapié en las políticas que viene llevando adelante el Gobierno provincial en el desarrollo industrial con la instalación de los parques industriales como principales generadores de fuentes de trabajo.

Se debe señalar que el diputado Ast, al finalizar su exposición, hizo alusión a la frase de la excanciller Angela Merkel: “Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar, con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”, culminó su exposición, pero sin dejar de generar reacciones en la oposición.

Oposición

Fueron varios los legisladores de la oposición que hicieron uso de la palabra: Marcos Otaño, Germán Braillard Poccard, Alicia Meixner, César Acevedo, Miguel Arias.

En principio defendieron la proyección nacional 2022 en la provincia que sirvió al oficialismo para justificar algunos puntos del Presupuesto y en materia de infraestructura acusaron al Gobierno de Corrientes de no concretar la ejecución de las obras en tiempo y forma y a carecer de proyectos.

Postularon que en la Provincia existe un déficit financiero; una pérdida en los salarios y reclamaron la concentración del 38% de los recursos del Estado en manos del Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo Provincial.

Adujeron que existe un decrecimiento en materia sanitaria caracterizada por la concentración de los servicios en Capital y la precarización laboral de sus trabajadores.

También se refirieron al presupuesto otorgado al Poder Judicial y reclamaron que se respete la ley de autarquía.

Pidieron no jactarse de la construcción de la nueva Unidad Penal en San Cayetano después de 20 años que se conoce la necesidad.

Reclamaron la perspectiva de género en el presupuesto.

Vale considerar que al finalizar su discurso, el diputado Otaño también apeló a una frase de Paulo Freire: “La realidad no es así, la realidad está así, no porque ella quiere. Ninguna realidad es dueña de sí misma, nuestra lucha es cambiarla y no acomodarnos a ella”.

“Nosotros estamos abiertos a colaborar para lograr entre todos una provincia mejor, pero generen las oportunidades para hacerlo”, concluyó.

La votación nominal en general del Presupuesto 2022 arrojó 20 votos afirmativos; y en particular, los artículos 7, 19 y 20 fueron: 21 votos afirmativos (votó el presidente) sobre el total de los miembros, cerca de las 17 horas en una sesión que comenzó 5 horas antes.

Cuentas de Inversión

El debate por las Cuentas de Inversión 2020 no fue menos intenso, ya que la oposición reclamó la remisión tardía del dictamen del Tribunal de Cuentas por parte del Ejecutivo Provincial, la falta de información, ya que no contaban con las del 2019. Aseguraron que no hay conciliación de la deuda de la administración central con los entes descentralizados y que se ejecutaron un 50 por ciento de los bienes de uso solo se ejecutaron un 50% de los 16 mil millones.

Pedían conocer los gastos que se realizaron en el contexto de pandemia, los fondos de coparticipación que se remitieron a los municipios y consideraron una falta de respeto que se los envíe a solicitar esa información a los concejales de su color político.

Ante esta situación, Ast aclaró que las cuentas de inversión del 2019 están aprobadas, ya que las mismas fueron remitidas en tiempo y forma y la Comisión Bicameral no la ha tratado al mes de septiembre de este año y por reglamento las mismas quedaron aprobadas.

Por su parte, el diputado Saez destacó que la reunión con el Tribunal fue muy clara y reclamó a la oposición un despacho en minoría a lo que el diputado Acevedo aclaró que eso fue una cuestión técnica y estratégica, y volvió a reclamar la información de los municipios. “Hasta causa simpatía”, dijo en relación a que los diputados debían consultar a sus concejales sobre el envío de fondos de la provincia, reclamo que fue retomado por el legislador Braillard Poccard que en principio fue respondido por Saez al aclarar la potestad del Tribunal de Cuentas y luego por el diputado Héctor López, quien informó que él propuso esa idea quitando responsabilidad al Tribunal de Cuentas.

En tanto, la diputada Meixner solicitó que para la próxima reunión con los miembros del Tribunal de Cuentas esté presente el miembro de Contaduría de la Provincia, entonces así junto al Tribunal de Cuentas “uno puede evacuar mejor las dudas como el tema de las conciliaciones”.

Finalmente el dictamen del Tribunal de Cuentas fue aprobado durante la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde también se dio media sanción al proyecto de expropiación de inmuebles para la construcción de la futura terminal de ómnibus de la ciudad capital.

Senado

Para la primera sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores bajo la presidencia del nuevo vicegobernador Pedro Braillard Poccard ingresaron los tres expedientes remitidos por el Ejecutivo Provincial y que ayer fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

En consecuencia hoy se tratará el Presupuesto Provincial 2022, las Cuentas de Inversión 2020 y la expropiación de inmuebles para la construcción de la nueva terminal.

Cabe indicar que según adelantaron algunos senadores estos expedientes serán aprobados la semana entrante en sesión especial.