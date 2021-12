Valdés: “El radicalismo vuelve a ser una esperanza para los argentinos”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, dialogó con la prensa en el marco de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical realizada en Capital Federal.

“Los radicales de Corrientes estamos dispuestos a aportar y hacer lo que haya que hacer para que el traspaso de la conducción sea una fiesta y para que el bloque en Diputados esté unido”, ratificó y sostuvo la importancia de tener un bloque radical “ordenado” y “fuerte”.

“La UCR vuelve a ser una esperanza para los argentinos y nosotros somos responsables de construir el proceso de llevar a la Argentina en el carril del desarrollo y crecimiento”, agregó.

“No puede ser que los dirigentes del mismo espacio político no se hablen o estén peleados, no se puede exhibir una pelea, hay que ser prolijos buscar la forma de estar juntos para construir”, enfatizó y sostuvo que promover las diferencias no le convienen a nadie: “Las disputas internas de la UCR tienen que quedar puertas adentro porque nada es más importante que la gente y el futuro de los argentinos”.

Presupuesto

Valdés se refirió al rechazo del Presupuesto Nacional 2022 por parte de la oposición: “Faltó diálogo que se tradujo en un desorden que desencadenó el rechazo. El presupuesto nacional debe ser racional, equilibrado y no debe beneficiar o perjudicar a algunas provincias”.

Además, remarcó la importancia de escuchar a la oposición: “El voto de la gente se expresó en el Congreso, en vez de presionar, habría que dialogar. Tenemos que generar un presupuesto que nos integre a todos”.

En este contexto, también señaló que “es difícil imaginar una Argentina cuando no sabemos qué va a pasar el mes que viene” y recordó la importancia de todos los dirigentes para promover una construcción: “Hay que estar en una sesión de tantas horas, con nervios y presiones. La responsabilidad es de todos, hay que buscar alternativas y dialogar que creo que es lo que falta en la Argentina”, expresó el Gobernador y explicó lo que significa un presupuesto rechazado: “Hay repercusiones en todas las provincias, en los organismos que financian y en el Fondo Monetario Internacional. Nosotros estamos dispuestos a aportar, nos tienen que escuchar un poquito”.

Al final, se refirió a la actualidad financiera de algunas ciudades correntinas tras el cambio de gestión: “En Ituzaingó encontramos un municipio devastado, hay que dejar las cuentas y la administración pública ordenada. Hay intendentes que dejaron la Municipalidad con recursos y vamos a acompañar a todos para que no sufran los trabajadores municipales y promover los servicios y la obra pública”.