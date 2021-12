El correntino Nahuel Hollman, entre los tres mejores docentes de todo el país

Nahuel Hollman, profesor de la Escuela N° 553 de San Cayetano, quedó entre los tres mejores en el certamen “Docentes que inspiran”. El evento busca homenajear a los maestros más destacados del país.

El docente fue elegido entre 3.800 postulantes y figura entre los seis finalistas por su proyecto “Misión Steam Latam: chicas a Marte”. Buscan premiar a aquellos que dejan una huella imborrable en sus alumnos y hacen una contribución al futuro de la educación.

La ganadora del certamen fue María Eugenia Paz, que trabaja en el hospital Garrahan junto con los chicos que están en el centro médico. En segundo lugar, con la primera mención especial quedó el correntino Nahuel Hollman, docente de la escuela Nº 553 de San Cayetano, y con una segunda mención especial; n tercer lugar, quedó Diego Begues de Buenos Aires.

La ganadora se llevó $600.000 y las menciones de honor, $200.000 cada uno.

“Viajé el jueves, y el viernes al mediodía grabamos en los estudios de Artear que pertenece al canal TN. Es un edificio de siete pisos con una gran tecnología. Nos conocimos con los seis finalistas, una no pudo viajar que es la de Mendoza, porque tuvo problemas de salud entonces solo éramos cinco”, dijo al compartir su experiencia con el El Litoral el docente de Corrientes.

Con la conducción de Paola García y el periodista Guillermo Lobo, los docentes fueron presentados de menor a mayor. Tras la llegada de cada uno presentaron su historia personal y lo que hicieron por la escuela donde desempeñan su tarea pedagógica. Luego, tras una breve charla con los conductores, recibieron un video sorpresa con directivos, alumnos y algún familiar que le dedicaban unas palabras.

“La experiencia fue increíble, los docentes no estamos acostumbrados al trato que tuvimos -como si fuéramos estrellas-. Nos atendieron bien, tras el evento almorzamos en Puerto Madero, fuimos con los organizadores y la conductora”, relató Hollman.

Además, el docente galardonado afirmó que es importante cómo quedó representada su institución, que es rural, y que ahora es reconocida a nivel mundial. “Ayer en el acto de colación me dieron un reconocimiento y cada vez que me nombraban todos se levantaban y me aplaudían”.

Recursos para la escuela

Por otro lado, Hollman indicó que el establecimiento donde trabaja necesita recursos para poder mejorar la calidad educativa de sus estudiantes, como impresoras 3D, mejor conectividad a internet, equipos de robótica de toda índole para los estudiantes. “Son chicos que no salen de su contexto. Estaría bueno si el año que viene, si todo está normal con la pandemia, poder llevarlos a algún lado, donde puedan conocer tecnología. Por lo menos a los más grandes”.

“Mi sueño siempre fue hacer un aula de innovación en la escuela, fuera de lo que estamos acostumbrados: con mucho colores, con equipos de audios, con lector, con sillón, alfombras. Ojalá tengamos apoyo para darles más oportunidades a los alumnos. Queremos hacer nuestro propio laboratorio con mesas circulares para que puedan trabajar cómodos con las herramientas”.

