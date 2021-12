Cristina = Poncio Pilato

Por León Horacio Gutnisky

Especial para El Litoral

Poncio Pilato se lavó las manos en Jerusalén en la ejecución de Jesucristo. Cristina se lava las manos en el camino hacia la destrucción de la Argentina.

Dice sin ruborizarse: “La lapicera la tiene Fernández”, pero Fernández firma los textos que le envía Cristina vía Instituto Patria.

Ella, como si fuera un ente, quiere parecer como que no sabe nada de lo que pasa en el país, de lo que hay que hacer para seguir a flote y llegar a buen puerto, utilizando la expresión del doctor Jorge Simonetti, ella es la primera que se sube a los botes, total dólares no le faltan en el exterior, ni acá en nuestro país, y jubilación tampoco porque cobra por mes $2.500.000.

El ministro Matías Kulfas nos pone a todos los argentinos en prisión domiciliaria al impedir que nos financiemos un viaje para conocer el mundo, y usó una expresión que ahonda la grieta entre ricos, clase media y los que no lo son, al prohibir la financiación de viajes al exterior, lógicamente para quienes no están en el gobierno y viajan a costa de todos nosotros y no necesitan financiación.

Esta división entre ricos, clase media y pobres lo único que hace es agrandar esa grieta que existe en nuestra sociedad, fomentada por intereses electorales por el Gobierno nacional y “Kulpas” tiene la culpa de hacer una distinción que no es tal, porque el que es rico viaja al exterior al contado para no pagar intereses con tarjetas de crédito y los que usamos tarjetas de crédito somos los que no tenemos dólares ni bien ni mal habidos, como muchos de a los que usted lo rodean y que no asumen la culpa y con tribunales comprados en una u otra forma, con dinero o con favores, atentan contra el derecho, contra la moral y son un pésimo ejemplo para todos los argentinos que empiezan a no distinguir entre el bien y el mal, porque el bien es bien y el mal, con jueces que fallan a favor de delincuentes, convierten en bien lo que todos sabemos es mal.

Recuerdo que Juan Domingo Perón en 1946 se vanagloriaba de que no podía caminar por los pasillos del Banco Central porque estaban llenos de barras de oro.

¿Qué pasó entonces desde 1946 con esas barras de oro? Alguien tiene que explicarnos, porque hoy ya nos son barras de oro las que hay en pasillo, ni siquiera hay monedas de oro, porque la corrupción se llevó todo.

Corrupción de todos los colores políticos que gobernaron nuestro país desde 1946 a la fecha, casi un siglo.

Con el Fondo Monetario Internacional el Gobierno firmará un acuerdo. Ya no importa si el acuerdo es bueno o malo, se firmará el acuerdo, total firmar es una cosa y cumplir con lo que se firma es otra.

Seguramente en el año 2022 el Gobierno hará buena letra y en el 2023, año de elecciones, volverá a incumplir y a tirar el país por la ventana con más inflación, más dádivas por voto, total el mundo sigue andando.

Tengamos esperanza, porque dólares no tenemos y no nos priven a los ciudadanos que queremos ver qué pasa en el mundo, de poder hacerlo en 12, 24 o 36 cuotas.

El que quiere viajar al exterior que se lo pague, dice Kulpas, y sí, siempre se lo paga, porque las cuotas se pagan sobre todos los ciudadanos, el Gobierno no paga sus deudas, total imprime más billetes y que el país siga el camino del Titanic, al decir de Simonetti.

Pero esta vez que a los botes para hacer una nueva república se suban primero los niños y los jóvenes, porque las mujeres del país también tienen su culpa y el ejemplo es Cristina, que se lava las manos, escribe y manda y le hace firmar al pobre Fernández, que es, nada más y nada menos, presidente de la Nación argentina.