Monzón cerró una gran semana en Paraguay con un subtítulo

La gran semana de Ignacio Monzón en Lambaré (Paraguay) culminó con el subtítulo. Ayer el tenista correntino de 23 años, y que una vez que se actualice el ranking este lunes, habrá avanzado varios lugares, perdió en la final del M15 de la ciudad paraguaya frente al entrerriano Gabriel Alejandro Hidalgo.

El concordiense se impuso en una hora y 40 minutos de juego, por 6-1 y 6-3, para alzarse con su quinto título como profesional.

El tenista, de 31 años y quien superó por cuarta ocasión consecutiva al correntino, dominó la final desde el primer set, a tal punto que se quedó con el primer servicio de su rival.

En la primera manga no hubo equivalencias.

En el segundo y que se convirtió en el set decisivo, Hidalgo cometió tres dobles faltas, pero no que no hicieron mella en su juego. Otra vez se quedó con el primer servicio del correntino y empezó a encaminarse a la victoria. No obstante ello, Monzón recuperó su servicio en el segundo punto para el 1 a 1. Pero en el tercer punto, Hidalgo corrigió sus errores y volvió a quedarse con el servicio de su rival (1-2).

A partir de ese momento, y con la ventaja, Hidalgo se encaminó al triunfo a pesar de que Monzón se quedó con el octavo punto (3-5). Aún con ese quiebre, en el noveno punto otra vez el concordiense quebró el servicio de Monzón, para quedarse con el set (3-6) y la consagración en el certamen del vecino que se desarrolló sobre superficies de polvo de ladrillo y repartió 15.000 dólares en premios.

Más allá de la derrota en la final del M15 de Lambaré, el correntino cierra una gran semana.

Haber llegado hasta esa instancia le asegura buenos puntos para el ranking y cerrar un año complicado en cuanto a resultados.

Se debe recordar que desde 2019 que Monzón no accedía a una final.

En aquella ocasión se consagró en los M 15 de Tabarka en Túnez.

Por otra parte, el año le brindó la posibilidad de jugar el cuadro principal de un torneo Challenger luego de haber atravesado con éxito la clasificación.