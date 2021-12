Promesa de anticipo de coparticipación para ayudar a los municipios en rojo

El gobernador Gustavo Valdés se reunió con los intendentes de Santo Tomé, Saladas, San Luis del Palmar, Itatí, San Isidro, Cruz de los Milagros y analizaron la situación financiera e institucional de cada municipio. En el cónclave se pidió adelanto de coparticipación y también los jefes comunales se reunieron con el equipo Económico de la provincia.

En las elecciones del 14 de noviembre, el oficialismo logró recuperar ocho municipios de los quince que se pusieron en juego, pero las transiciones no fueron fáciles ya que los intendentes de Encuentro por Corrientes ahora deben sortear la deuda flotante en sus comunas, el vaciamiento de las arcas y el deterioro de las maquinarias y el parque automotor.

“Participaron @augustosuaidok, de #SantoTomé; @noelgomezok, de #Saladas; Reni Buján, de #SanLuisDelPalmar; Francisco Romero, de #Itatí; Carlos Martínez; de #SanIsidro y Alberto Quiroz, de #CruzDeLosMilagros. Estamos comprometidos con el trabajo articulado en pos de soluciones”, publicó en su cuenta de Twitter el gobernador Gustavo Valdés.

“Para analizar la situación institucional-financiera en que se encuentra cada municipio, nos reunimos con seis de los ocho intendentes de @ECOCtes electos el pasado 14 de noviembre: examinamos estados contables, de equipamiento y personal con que cada uno recibió el gobierno”, detalló el mandatario provincial.

Y tras la reunión, El Litoral dialogó sobre el estado de cuentas de los municipios con algunos de los intendentes que participaron del cónclave.

“Nos encontramos con un municipio en un estado bastante crítico, en lo financiero la deuda flotante es de ocho millones aproximadamente” informó el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid de ECO, luego de que la comuna estuviera gobernada durante 20 años por el justicialismo.

“El gobernador quería saber el estado de cada uno, nos estuvo dando algunas herramientas para trabajar. Estuvimos reunidos con el área económica de la provincia, con el ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini y dialogamos sobre algunas necesidades como la compra de maquinarias y recursos para realizar algunas obras”, detalló sobre la reunión con Valdés.

Mientras que el intendente de Cruz de los Milagros, Aberto Quiroz, en relación a la situación de su municipio dijo que “no encontramos plata en la caja, el parque automotor y las maquinarias en muy mal estado” y agregó que “desconocemos la deuda real al día de hoy, porque pagaron las cuentas los últimos días con cheques que algunos lograron cobrar y a partir del jueves ya comenzaron a rebotar porque se actualizaron las nuevas firmas”.

“Creemos que vamos a poder pagar el sueldo y el aguinaldo, porque los días anteriores era una incertidumbre porque lo que entraba de coparticipación se estaban cobrando los cheques”.

“El gobernador nos dijo que estos días entraría más de coparticipación y que garantiza los pagos. No obstante hicimos una solicitud de adelanto de coparticipación para asegurar el sueldo del mes. La mayoría de los municipios lo pidió, nosotros presentamos hoy la nota y los demás quedaron pendientes a presentar nota”.

Y tras haber logrado el 52,57% de los votos, el intendente de San Isidro Carlos Martínez, en contacto con este matutino comentó con respecto a la situación económica: “No sabemos a cuánto asciende la deuda, porque hay proveedores que nos están llamando. Estamos analizando la situación porque nos dejaron sin archivo, incluso sin la nómina del personal que trabaja en la Comuna”.

“La Municipalidad está vacía, no hay computadoras y las herramientas para brindar los servicios a los vecinos están muy deterioradas”, consideró.

Consultado también sobre la situación financiera del municipio de Saladas, gobernada hace 16 años por el PJ, su actual intendente Noel Gómez indicó que “deudas por el momento no hemos encontrado, no se ha presentado ningún proveedor, tampoco se emitieron cheques antes de que la anterior gestión se retire” y agregó que tuvieron “una transición complicada por falta de diálogo”. Asimismo aseguró que “vamos a poder pagar los sueldos, el plus y el aguinaldo” y aclaró que “nosotros no pedimos anticipo de coparticipación, nos vamos a manejar con los recursos con que cuenta el Municipio”.

“El apoyo del gobernador nos da tranquilidad, puso a nuestra disposición todo el equipo del gobierno para acompañar a los municipios”, destacó tras el encuentro con Valdés.